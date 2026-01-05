Нет пюрешки, не будет и концерта: Раскрыт причудливый райдер рэпера Big Baby Tape

Обязательными пунктами являются полный мини-бар, комфортная температура, отсутствие посторонних запахов и шума в номере, а также халяльная еда, детские пюрешки, растительное молоко, сигареты Winston с кнопкой, электронные парилки и нижнее бельё Calvin Klein. Нарушение любого условия грозит отменой концерта с правом публичного освещения недобросовестности организаторов.
Кроме того, команда исполнителя устанавливает существенные штрафы: 100 тысяч рублей за 10-минутную заминку сценических помощников или отсутствие туалета у гримёрки, 10 тысяч за каждые 10 минут ожидания автомобиля и столько же за неработающий телевизор в нём. Отдельным пунктом идёт запрет для диджеев включать перед и после выступления треки русскоязычных артистов, а также композиции Chief Keef, Gunna (Fukumean), Kanye West (Carnival), Migos, Travis Scott, Playboi Carti и Central Cee.
