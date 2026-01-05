Ричмонд
Нет пюрешки, не будет и концерта: Раскрыт причудливый райдер рэпера Big Baby Tape

Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) может отменить концерт из-за несоблюдения хотя бы одного из строгих требований, которые раскрывает Mash. Так, гонорар исполнителя за 40-минутное выступление составляет 5,5 миллиона рублей, а в райдер входят перелёт бизнес-классом, передвижение на чёрных Mercedes-Benz Maybach или V-класса с молчаливым водителем и проживание в пятизвёздочном отеле международной сети.

Источник: Life.ru

Обязательными пунктами являются полный мини-бар, комфортная температура, отсутствие посторонних запахов и шума в номере, а также халяльная еда, детские пюрешки, растительное молоко, сигареты Winston с кнопкой, электронные парилки и нижнее бельё Calvin Klein. Нарушение любого условия грозит отменой концерта с правом публичного освещения недобросовестности организаторов.

Кроме того, команда исполнителя устанавливает существенные штрафы: 100 тысяч рублей за 10-минутную заминку сценических помощников или отсутствие туалета у гримёрки, 10 тысяч за каждые 10 минут ожидания автомобиля и столько же за неработающий телевизор в нём. Отдельным пунктом идёт запрет для диджеев включать перед и после выступления треки русскоязычных артистов, а также композиции Chief Keef, Gunna (Fukumean), Kanye West (Carnival), Migos, Travis Scott, Playboi Carti и Central Cee.

А ранее Life.ru рассказывал, что комик Александр Незлобин начал выступать с юмористическими номерами в барах США за весьма скромный гонорар. Райдер артиста включает колу, энергетик, шоколадные конфеты, bluetooth-колонку, сырную тарелку и безалкогольное пиво.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.