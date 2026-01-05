СМИ: Поляки впервые за 25 лет массово покидают Германию

В Германии проживает более 860 тысяч поляков и 2,2 миллиона людей с польскими корнями. Польские мигранты играют важную роль на рынке труда, однако они сталкиваются с трудностями в карьерном росте, а также не чувствуют себя полноценными членами немецкого общества, передает RMF24.