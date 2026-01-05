СМИ: Поляки впервые за 25 лет массово покидают Германию

Впервые за 25 лет поляки начали массово возвращаться на родину из Германии. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в RMF24.
По данным СМИ, в стране установлен случай «обратной миграции», когда число уехавших из Германии поляков превысило количество прибывших. Эксперты связывают это с ухудшением экономической ситуации в Германии, дискриминацией и растущей привлекательностью Польши.
В Германии проживает более 860 тысяч поляков и 2,2 миллиона людей с польскими корнями. Польские мигранты играют важную роль на рынке труда, однако они сталкиваются с трудностями в карьерном росте, а также не чувствуют себя полноценными членами немецкого общества, передает RMF24.
Ранее польские пограничники обнаружили в районе Наревки (Подлясье) подземный туннель под польско-белорусской границей. Через него в Польшу проникли более 180 иностранных граждан. Было задержано более 130 мигрантов. В основном это граждане Афганистана, Индии, Бангладеш, Пакистана и Непала.
В ноябре 2025 года стало известно, что Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к Европейскому союзу (ЕС), в котором намерены оспорить обязательства по приему мигрантов. Ранее ЕС принял новые правила, согласно которым страны — участницы союза должны облегчать «бремя стран, находящихся под миграционным давлением».