Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежное очарование превратится в грязную слякоть: В Молдове потеплеет до +6, будет туманно, а на дорогах скользко

Какой будет погода в Молдове во вторник, 6 января.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе 6 января днем + 5, ночью + 1, возможны дожди. Уже со среды, 7 января, к нам вернётся «минус». Рождество, всё-таки. Дороги, как мы понимаем, превратятся в каток.

В этот день в столице в прошлом году днем было +8, ночью — минус 3. Та ещё погодка.

На юге Молдовы, по прогнозам Государственной гидрометеорологической службы днем +9, ночью +2.

На севере страны днем +1, ночью — минус 3. Дождь со снегом.

Не забываем, что в Кишиневе объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололёда и тумана.

Ну, а потом… сплошной минус.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).

Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.

Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).

Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.

А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).