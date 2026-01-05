Снежное очарование превратится в грязную слякоть: В Молдове потеплеет до +6, будет туманно, а на дорогах скользко

В Кишиневе 6 января днем + 5, ночью + 1, возможны дожди. Уже со среды, 7 января, к нам вернётся «минус». Рождество, всё-таки. Дороги, как мы понимаем, превратятся в каток.
В этот день в столице в прошлом году днем было +8, ночью — минус 3. Та ещё погодка.
На юге Молдовы, по прогнозам Государственной гидрометеорологической службы днем +9, ночью +2.
На севере страны днем +1, ночью — минус 3. Дождь со снегом.
Не забываем, что в Кишиневе объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололёда и тумана.
Ну, а потом… сплошной минус.
