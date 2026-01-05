Fox News: защита заявила, что супруга Мадуро получила травмы при похищении

Адвокат супруги президента Венесуэлы Силии Флорес Марк Доннелли на заседании в федеральном суде в Нью-Йорке заявила, что его подзащитная во время похищения из страны получила травмы, передает Fox News.
Он утверждает, что Флорес могла получить перелом или серьезные ушибы ребер и ей требуется медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке завершилось первое заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, которым предъявили обвинения по делу о незаконном обороте наркотиков и оружия в США. Следующее заседание суда по их делу назначено на 17 марта.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше