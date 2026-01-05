Жителям Башкирии дали совет, как в праздники быть активными

«Каждые 30−40 минут вставайте, потянитесь, сделайте несколько наклонов или простую растяжку. Это поможет поддерживать тонус и зарядиться энергией. Занимайтесь домашними делами. Уборка или игры с детьми отлично подойдут для поддержания физической активности. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе. Это универсальный способ улучшить как физическое, так и эмоциональное состояние. Зимой прогулки особенно важны: они помогают компенсировать недостаток солнечного света и стимулируют выработку витамина D», — посоветовала Сара Ахтямова.