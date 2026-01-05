Ричмонд
Жителям Башкирии дали совет, как в праздники быть активными

Праздники — это и отдых, и время, чтобы заняться своим здоровьем.

О том, как сохранить физическую активность и при этом наслаждаться праздниками, рассказала главный внештатный специалист минздрава РБ по медицинской профилактике Сара Ахтямова.

Медик рекомендовала чередовать отдых с активностью.

«Каждые 30−40 минут вставайте, потянитесь, сделайте несколько наклонов или простую растяжку. Это поможет поддерживать тонус и зарядиться энергией. Занимайтесь домашними делами. Уборка или игры с детьми отлично подойдут для поддержания физической активности. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе. Это универсальный способ улучшить как физическое, так и эмоциональное состояние. Зимой прогулки особенно важны: они помогают компенсировать недостаток солнечного света и стимулируют выработку витамина D», — посоветовала Сара Ахтямова.

Кроме того, дома можно устроить общую гимнастику, танцевальные игры, квесты. Даже самые простые упражнения, такие как приседания или растяжка, помогут поддерживать тело тонусе и провести время весело.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жители Башкирии на январских каникулах могут пройти диспансеризацию.