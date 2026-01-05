Работу мобильного интернета снова ограничили в Нижнем Новгороде

Нижегородцы снова ощутили сбои в работе мобильного интернета 5 января. Об этом пользователи сообщают в соцсетях.
Согласно информации, перебои со связью ощущаются в большинстве районов Нижнего Новгорода.
«Телеграм и большинство сайтов не грузятся. Даже банковские приложения не работают», — пишет в ВК пользователь с ником Анатолий Корочкин. «Доступны только сайты из “белого списка”. Видимо, в этом году придется к нему привыкать», — констатирует нижегородка Татьяна Светлова.
Ранее сообщалось, что «белый список» доступных при ограничениях интернета сайтов вновь расширен.