Работу мобильного интернета снова ограничили в Нижнем Новгороде

Доступ не ограничен только к сайтам из «белого списка».

Источник: Время

Нижегородцы снова ощутили сбои в работе мобильного интернета 5 января. Об этом пользователи сообщают в соцсетях.

Согласно информации, перебои со связью ощущаются в большинстве районов Нижнего Новгорода.

«Телеграм и большинство сайтов не грузятся. Даже банковские приложения не работают», — пишет в ВК пользователь с ником Анатолий Корочкин. «Доступны только сайты из “белого списка”. Видимо, в этом году придется к нему привыкать», — констатирует нижегородка Татьяна Светлова.

Ранее сообщалось, что «белый список» доступных при ограничениях интернета сайтов вновь расширен.