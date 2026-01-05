От «Чунга-Чанги» до всемирной известности: Ирине Шейк — 40

Ирина Шайхлисламова (известна как Ирина Шейк) — российская супермодель и актриса.
Во вторник, 6 января 2026, одна из самых успешных российских моделей в истории отмечает 40-летие. Путь Ирины Шейк от закомплексованной девочки, которую дразнили в школе, до мировой иконы стиля полон драматичных поворотов, головокружительных романов и громких скандалов. Подробнее в материале URA.RU.
От «Чунга-Чанги» до суперзвезды: детство Ирины Шейк.
Ирина Валерьевна Шайхлисламова появилась на свет 6 января 1986 года в промышленном городке Еманжелинске Челябинской области. Отец-татарин работал шахтером, мать преподавала музыку. Необычная внешность, доставшаяся девочке от смешения русских и татарских корней, стала источником насмешек одноклассников. Высокую смуглую подростка с пухлыми губами обзывали «Чунга-Чангой» и «фанерой». Будущая звезда мировых подиумов комплексовала настолько, что специально поджимала губы, пытаясь казаться менее яркой.
Когда Ирине исполнилось 14 лет, семью постигла трагедия — отец умер от болезни легких. Матери приходилось работать на двух работах, чтобы прокормить двух дочерей. Денег катастрофически не хватало, семья выращивала овощи, чтобы запастись продуктами на зиму. О новой одежде не могло быть и речи — Ирина донашивала вещи старшей сестры Татьяны. Чтобы купить себе туфли, девушка провела лето, подрабатывая маляром.
Случайная встреча Ирины Шейк, изменившая судьбу.
Ирина Шейк стала первой моделью из России, украсившей обложку издания Sports Illustrated Swimsuit Issue.
После окончания школы Шайхлисламова уехала в Челябинск и поступила в экономический колледж на специальность маркетолога. Там ее заметили представители местного модельного агентства «Светлана». В 18 лет провинциальная девушка выиграла конкурс «Супермодель 2004», получив 60 тысяч рублей и билет в новую жизнь. Ее заметил президент международного агентства Grace models Гия Джикидзе, который ранее открыл Наталью Водянову.
Первым заграничным городом стал Париж. Ирине было уже 20 лет — по меркам модельного бизнеса возраст критический. Начало оказалось жестким: съемная квартира на несколько девушек, насмешки соседок над неловкостью провинциалки, мизерные гонорары. Денег едва хватало на жизнь. Шайхлисламова вспоминала, как получила первую тысячу евро и часть денег отдала матери на покупку дивана. Сложную фамилию пришлось сократить — так появился звучный псевдоним Ирина Шейк, который иностранцам было легко запомнить и произнести.
Прорыв Ирины Шейк: от элитного белья до обложки Sports Illustrated.
В 2012 году Шейк стала ведущей 4 сезона реалити-шоу «Топ-модель по-русски», однако вскоре шоу было окончательно закрыто каналом.
2007 год стал переломным. Шейк подписала контракт с итальянским брендом нижнего белья Intimissimi, заменив Ану Беатрис Баррос. В том же году началось сотрудничество с легендарным Sports Illustrated. Спустя четыре года, в 2011-м, Ирина стала первой российской моделью на обложке знаменитого выпуска с купальниками.
Контракты посыпались один за другим: Armani Exchange, Givenchy, Guess, Victoria’s Secret, La Perla, Lacoste, Jean Paul Gaultier. Рэпер Канье Уэст пригласил ее в клип на песню Power, а позже упомянул в треке Christian Dior Denim Flow. В 2015 году Шейк стала международным послом L'Oréal Paris. Сайт Models.com включил ее в список икон индустрии.
Помимо модельной карьеры, россиянка попробовала себя в кино, сыграв Мегару в фильме «Геракл» (2014) с Дуэйном Джонсоном, а также появилась в сериале «Внутри Эми Шумер» (2016).
Романы Ирины Шейк со звездами: от футболиста до актера.
В 2024 году стала лицом российского бренда Gloria Jeans.
Личная жизнь Шейк всегда привлекала не меньше внимания, чем карьера. В 2010 году на съемках для Armani произошла судьбоносная встреча с португальским футболистом Криштиану Роналду. Пять лет они были одной из самых красивых пар планеты. Поговаривали даже о свадьбе, но в 2015 году отношения завершились. Роналду позже утверждал, что не он ушел, а его бросили. По одной из версий, причиной стали разногласия о детях — Ирина мечтала о семье, а футболист не был готов.
Весной 2015 года начался роман с голливудским актером Брэдли Купером. Пара скрывала отношения, пока в 2016-м Купер не поцеловал Шейк на глазах у всех во время Недели моды в Париже. Летом они купили пентхаус в Нью-Йорке за шесть миллионов долларов. 21 марта 2017 года родилась дочь Лея де Сьен.
Но в июне 2019-го грянул разрыв. Инсайдеры сообщали о серьезном охлаждении в отношениях. Шейк позже призналась, что два известных человека не могут составить хорошую пару, добавив, что если кто-то уходит из ее жизни, она обрывает контакт навсегда. Впрочем, бывшие возлюбленные продолжают мирно общаться ради воспитания дочери.
Новая любовь Ирины Шейк и волна хейта.
В октябре 2024 года снялась для рекламной кампании косметической продукции бренда d`Alba Russia.
После расставания с Купером Ирина полностью погрузилась в работу и материнство. Папарацци приписывали ей романы с арт-дилером Вито Шнабелем и даже с рэпером Канье Уэстом, но ничего серьезного не случилось.
Летом 2023 года мелькнула информация о флирте с Леонардо ДиКаприо на фестивале Коачелла, но поклонники восприняли это скептически — актер славится любовью к мимолетным романам с моделями.
Более серьезными оказались отношения с американским футболистом Томом Брэди, экс-супругом модели Жизель Бюндхен. Их заметили вместе летом 2023-го после свадьбы общих друзей. С тех пор папарацци регулярно ловят пару на совместных прогулках.
Этот роман вызвал шквал критики. Поклонники Бюндхен и Ким Кардашьян (у которой тоже якобы были отношения с Брэди) набросились на Шейк, обвиняя ее в том, что она «подбирает» мужчин за другими. Особенно возмутило то, что все ее избранники — чьи-то бывшие. Однако Ирина, верная себе, не реагирует на хейт и никогда не комментирует личную жизнь.
Скандалы и конфликты Ирины Шейк.
Путь Шейк не обошелся без скандалов. Светлана Клименко, владелица челябинского агентства «Эксклюзив», рассказывала изданию «Комсомольская правда», как юная Ирина «кинула» их на московском вокзале, сев в машину к поклоннику вместо того, чтобы поехать к партнерам агентства. По словам Клименко, вместо извинений последовали угрозы. Также модель судилась с челябинскими представителями бренда Incanto за использование ее фотографии и отсудила сумму, превышающую рекламный контракт.
Триумфальное возвращение Ирины Шейк на Victoria’s Secret.
В октябре 2025 года Шейк произвела фурор на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке. 39-летняя модель вышла на подиум в двух эффектных образах: алом комплекте с юбкой в пол и лепестками цветка вместо крыльев, а также в белом полупрозрачном корсете с бантом, инкрустированным стразами. Ее выходы стали одним из ярких событий вечера, собравшего звезд калибра Джиджи и Беллы Хадид, Адрианы Лимы, Барбары Палвин.
Интересно, что впервые Ирина участвовала в показе Victoria’s Secret еще в декабре 2016 года — будучи на шестом месяце беременности дочерью Леей.
Русские традиции и новогодний стол.
В 2019 году она стала новым лицом аромата Scandal от Жан-Поля Готье.
В январе 2026 года, накануне дня рождения, Шейк показала, как встретила Новый год. На праздничном столе красовались винегрет, селедка под шубой, пельмени с кетчупом и черная икра. Ирина записала видеообращение к русскоговорящим поклонникам, а также пересмотрела культовый фильм «Ирония судьбы». Один из фрагментов она подписала по-русски: «Где Павлик?».
Несмотря на годы жизни за границей, модель сохраняет связь с Россией. Она учит дочь Лею русскому языку, называя его «секретным», и занимается благотворительностью в родном Еманжелинске. В 2010 году на ее деньги отремонтировали отделение для новорожденных детей-отказников в местной больнице. В 2024 году Ирина стала лицом российского бренда Gloria Jeans.
Секреты красоты Ирины Шейк: лед, вода и никакого ботокса.
Появлялась на обложках известных журналов — Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Numero, The Sunday Times.
В преддверии 40-летия Шейк продолжает выглядеть сногсшибательно. Ее параметры — рост 178 см, вес 53 кг — остаются неизменными годами. Секрет прост: умывание кубиками льда для снятия отеков и сужения пор (этому научила мать), много воды, SPF-защита и кофейный скраб от целлюлита.
Ирина — принципиальная противница пластики и инъекций, заявляя, что лучший ботокс — счастливая жизнь. В соцсетях она регулярно выкладывает фото без фильтров и макияжа, доказывая, что естественная красота — это тренд. Для поддержания формы модель занимается боксом, джиу-джитсу, бегом и пилатесом, а также еженедельно парится в бане.
В повседневной жизни звезда предпочитает спортивный стиль, треники и шлепанцы, признаваясь, что после лет на подиумах ненавидит каблуки. Зато в ее косметичке всегда найдется помада — нюдовых оттенков на каждый день и яркая для особых случаев.
История девочки из Еманжелинска, которую дразнили в школе, а сегодня называют иконой — яркое доказательство: упорство и вера в себя способны изменить судьбу.
Модельная карьера Ирины Шейк: хронология.
За два десятилетия карьеры Ирина Шейк сотрудничала с ведущими мировыми брендами и появлялась на обложках самых престижных изданий:
2005 — начало карьеры в Европе после победы в конкурсе «Супермодель 2004» в Челябинске.2007 — контракт с Intimissimi, первая съемка для Sports Illustrated Swimsuit Issue, работа с Lacoste и La Perla.2008−2009 — лицо Guess, рекламные кампании для Beach Bunny Swimwear.2010 — представитель Armani Exchange, съемка с Криштиану Роналду, клип Канье Уэста «Power», награда Glamour Spain «Лучшая международная модель 2010 года».2011 — первая российская модель на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, лицо Luli Fama, 14-е место в рейтинге «20 самых сексуальных моделей» на Models.com, титул «Самая сексуальная женщина в мире» по версии венгерского Periodika, награда Marie Claire Prix de la Moda «Модель года».2012−2013 — съемки для Vogue Spain, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan (14 весенних обложек), подиум Givenchy на Неделе моды в Париже, рекламные кампании Morellato, Agua Bendita, Blanco.2014 — несла флаг России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, дебют в кино («Геракл»), съемки для Vogue, награда Glamour «Женщина года», кампания Twin-Set.2015 — международный посол L'Oreal Paris, лицо Givenchy & Givenchy Jeans, начало романа с Брэдли Купером.2016 — показ Victoria’s Secret на шестом месяце беременности, работа с Givenchy, Vogue Turkey, Vogue Germany, Vogue Japan.2017 — рождение дочери Леи, обложки Vogue Russia, Vogue Spain, Vogue Brazil, Vogue Japan, кампании Alberta Ferretti, Blumarine, Replay.2019 — лицо аромата Scandal от Jean Paul Gaultier, расставание с Купером, награда «Звезда социальных сетей года» Model of the Year Awards.2022 — включение в список New Supers на Models.com, скандал с буквой Z.2024 — лицо Gloria Jeans, появление на Met Gala в платье с 84 000 кристаллов Swarovski, показы Alberta Ferretti, after-party «Оскар», кампании Swarovski, Missoni, Aritzia.Октябрь 2025 — триумфальное возвращение на показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке.