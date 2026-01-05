От «Чунга-Чанги» до всемирной известности: Ирине Шейк — 40

2005 — начало карьеры в Европе после победы в конкурсе «Супермодель 2004» в Челябинске.2007 — контракт с Intimissimi, первая съемка для Sports Illustrated Swimsuit Issue, работа с Lacoste и La Perla.2008−2009 — лицо Guess, рекламные кампании для Beach Bunny Swimwear.2010 — представитель Armani Exchange, съемка с Криштиану Роналду, клип Канье Уэста «Power», награда Glamour Spain «Лучшая международная модель 2010 года».2011 — первая российская модель на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, лицо Luli Fama, 14-е место в рейтинге «20 самых сексуальных моделей» на Models.com, титул «Самая сексуальная женщина в мире» по версии венгерского Periodika, награда Marie Claire Prix de la Moda «Модель года».2012−2013 — съемки для Vogue Spain, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan (14 весенних обложек), подиум Givenchy на Неделе моды в Париже, рекламные кампании Morellato, Agua Bendita, Blanco.2014 — несла флаг России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, дебют в кино («Геракл»), съемки для Vogue, награда Glamour «Женщина года», кампания Twin-Set.2015 — международный посол L'Oreal Paris, лицо Givenchy & Givenchy Jeans, начало романа с Брэдли Купером.2016 — показ Victoria’s Secret на шестом месяце беременности, работа с Givenchy, Vogue Turkey, Vogue Germany, Vogue Japan.2017 — рождение дочери Леи, обложки Vogue Russia, Vogue Spain, Vogue Brazil, Vogue Japan, кампании Alberta Ferretti, Blumarine, Replay.2019 — лицо аромата Scandal от Jean Paul Gaultier, расставание с Купером, награда «Звезда социальных сетей года» Model of the Year Awards.2022 — включение в список New Supers на Models.com, скандал с буквой Z.2024 — лицо Gloria Jeans, появление на Met Gala в платье с 84 000 кристаллов Swarovski, показы Alberta Ferretti, after-party «Оскар», кампании Swarovski, Missoni, Aritzia.Октябрь 2025 — триумфальное возвращение на показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке.