Пьяный мужчина расстрелял машину скорой помощи из ружья в Ленобласти

В ноябре прошлого года в Иркутском районе произошёл похожий случай. Глубокой ночью произошло вооружённое нападение на автомобиль с двумя девушками, возвращавшимися домой по объездной дороге. Неизвестные из тёмного Audi Q7 открыли по их машине стрельбу. В результате одна из пассажирок получила огнестрельное ранение в плечо, а транспортное средство было серьёзно повреждено.