Пьяный мужчина расстрелял машину скорой помощи из ружья в Ленобласти

Задержание обстрелявшего автомобиль медицинской службы мужчины. Видео © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области.
Инцидент произошёл в деревне Коваши Ломоносовского района, где в частном доме шла праздничная вечеринка. 52-летний хозяин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам вызвал медиков, а затем открыл по их машине огонь.
К счастью, к моменту обстрела врачи уже успели выйти и не пострадали. Стрелок, вооружившись двумя заряженными ружьями (КО-38 и ИЖ-43), попытался скрыться в лесу, но был задержан бойцами СОБРа Росгвардии «Гранит».
«Возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителя также будут приняты меры, предусмотренные законодательством РФ в области оборота оружия, в т.ч. рассмотрен вопрос об аннулировании разрешительных документов на оружие», — говорится в сообщении ведомства.
В ноябре прошлого года в Иркутском районе произошёл похожий случай. Глубокой ночью произошло вооружённое нападение на автомобиль с двумя девушками, возвращавшимися домой по объездной дороге. Неизвестные из тёмного Audi Q7 открыли по их машине стрельбу. В результате одна из пассажирок получила огнестрельное ранение в плечо, а транспортное средство было серьёзно повреждено.
