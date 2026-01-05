Гигантские тараканы и пауки-охотники: 10 самых жутких живых существ Австралии

Прибрежный тайпан — одна из самых ядовитых змей в мире. Питается в основном лягушками, крысами и мышами, из-за чего его часто можно обнаружить в городской и сельской местности. Прибрежный тайпан очень агрессивен и быстр. Любое живое существо, которое он посчитает опасным, моментально будет укушено несколько раз подряд, что приводит к тому, что доза яда в организме будет больше, чем от укуса другой змеи. До изобретения противоядия все укусы этого вида змей были смертельны для человека, но даже сейчас умирает половина укушенных, так как противоядие нужно ввести в течение первых минут после нападения.