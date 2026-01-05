Гигантские тараканы и пауки-охотники: 10 самых жутких живых существ Австралии

Австралия является привлекательным местом для многих туристов, однако она славится также большим разнообразием различных пугающих и опасных животных, а особенно насекомых и пауков. «Вечерняя Москва» составила топ-10 самых жутких живых существ, обитающих на этом континенте.
Гигантский таракан-носорог.
В Австралии водятся самые большие в мире тараканы, которых также прозвали тараканами-носорогами. Их длина может достигать 8,5 сантиметра, а вес 35 грамм. Однако, несмотря на их пугающий внешний вид, они не опасны для человека и даже не являются вредителями, так как питаются корой и опавшими листьями. При этом одна особь может прожить достаточно долго — до восьми лет.
Огромная цикада.
В Австралии водятся огромные цикады вида Thopha saccata, размах крыльев которых достигает 20 сантиметров. И хотя цикады тоже безобидны для человека, они считаются самыми громкими насекомыми в мире. Самцы издают звуки, чтобы привлечь самок, громкость которых может достигать 120 децибел. Для сравнения, 120 децибел — это уровень звука отбойного молотка или сирены.
Сколопендра.
В Австралии самые крупные не только тараканы и цикады, но и сколопендры. Их длина здесь может достигать 15 сантиметров. Укус такого насекомого очень токсичен и вызывает сильную боль, которая не проходит несколько дней, однако к летальному исходу он не приводит. Также сколопендра способна быстро передвигаться, что затрудняет ее поимку.
Воронковый паук.
Воронковый, или сиднейский лейкопаутинный паук — один из самых опасных видов для человека, но при этом он совершенно безопасен для многих млекопитающих, включая собак и кошек. Его клыки настолько сильные, что он способен прокусить даже ноготь, а укус для человека обернется летальным исходом, если вовремя не ввести антидот. К тому же он крайне агрессивен.
Австралийская вдова.
И хотя размер паука вида австралийская вдова относительно небольшой, содержание нейротоксина в его яде в 15 раз больше, чем у гремучей змеи. Укус вызывает очень сильные боли и без медицинской помощи человек может умереть. Вдовой его назвали из-за того, что самка после спаривания съедает самца. Внутри одного кокона австралийской вдовы может быть до 600 яиц, однако вылупляется не больше 15, так как детеныши поедают друг друга.
Паук-охотник.
Крабовый паук, или паук-охотник входит в число самых больших и быстрых пауков. Однако кусает человека он только в случае опасности, при этом его яд не считается смертельно опасным. Несмотря на свой гигантский размер и устрашающий внешний вид, австралийцы относятся к нему с почтением, а некоторые даже не выгоняют их из дома, так как паук-охотник поедает различных домашних вредителей.
Жгутоногий фрин.
Еще один вид паукообразных, который выглядит жутко, но совершенно не представляет угрозы. При опасности жгутоногий фрин замирает либо убегает. Фрины отличаются количеством лап — у обычных пауков их восемь, а у них — шесть. Также отличительной чертой являются клешни, которыми он ловит свою добычу.
Странствующий паук.
Длина странствующего паука в среднем 12−13 сантиметров, однако его яд крайне опасен. Конечности паука дают ему возможность быстро передвигаться. Также его характерной особенностью являются клыки, которые покрыты красной щетиной. Странствующий паук любит путешествовать, преодолевая большие расстояния в поисках пищи. Питается он насекомыми, ящерицами и мышами. Странствующий паук спит днем, а ночью выходит на охоту.
Высокогорная акрофилла.
Высокогорная акрофилла — это вид палочников, открытый совсем недавно. Ее длина может достигать 40 сантиметров, а масса составляет около 44 граммов, что дает ей право считаться самым тяжелым насекомым Австралии. При этом ее сложно разглядеть издалека, так как она отлично маскируется под ветви деревьев. Самцы высокогорной акрофиллы обладают хорошо развитыми крыльями и способны летать.
Прибрежный тайпан.
Прибрежный тайпан — одна из самых ядовитых змей в мире. Питается в основном лягушками, крысами и мышами, из-за чего его часто можно обнаружить в городской и сельской местности. Прибрежный тайпан очень агрессивен и быстр. Любое живое существо, которое он посчитает опасным, моментально будет укушено несколько раз подряд, что приводит к тому, что доза яда в организме будет больше, чем от укуса другой змеи. До изобретения противоядия все укусы этого вида змей были смертельны для человека, но даже сейчас умирает половина укушенных, так как противоядие нужно ввести в течение первых минут после нападения.
При поездке в Австралию стоит заранее подготовиться к встрече со змеями, однако их можно встретить и в России. Как обезопасить себя и своих близких от ядовитых змей, узнала «Вечерняя Москва».