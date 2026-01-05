Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следующее заседание по делу Мадуро назначили на 17 марта

Следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк состоится 17 марта. Об этом в понедельник, 5 января, сообщила телекомпания Fox News.

Следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк состоится 17 марта. Об этом в понедельник, 5 января, сообщила телекомпания Fox News.

Соответствующее решение было принято по итогам первого появления Мадуро в этом суде. Постановление о сроках нового заседания огласил председательствующий по делу судья Элвин Хеллерстин.

— Увижу вас вновь 17 марта в 11:00 (19:00 мск — прим. «ВМ»), — сказал судья.

Мадуро в ходе заседания в суде заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По словам политика, он остается президентом Венесуэлы. О своей полной невиновности заявила и его супруга Силия Флорес.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил США в нарушении международного права после операции в Венесуэле.

Также СМИ сообщали, что Мадуро, предположительно, отправят в изолятор в Бруклине, где находятся американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, и сообщница американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше