Следующее заседание по делу Мадуро назначили на 17 марта

Следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк состоится 17 марта. Об этом в понедельник, 5 января, сообщила телекомпания Fox News.
Соответствующее решение было принято по итогам первого появления Мадуро в этом суде. Постановление о сроках нового заседания огласил председательствующий по делу судья Элвин Хеллерстин.
— Увижу вас вновь 17 марта в 11:00 (19:00 мск — прим. «ВМ»), — сказал судья.
Мадуро в ходе заседания в суде заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По словам политика, он остается президентом Венесуэлы. О своей полной невиновности заявила и его супруга Силия Флорес.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил США в нарушении международного права после операции в Венесуэле.
Также СМИ сообщали, что Мадуро, предположительно, отправят в изолятор в Бруклине, где находятся американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, и сообщница американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.