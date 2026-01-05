Ричмонд
RT показал первую часть фильма «Жены. Сильные духом» о помощи бойцам СВО

Фильм посвящен героиням, которые помогают в выздоровлении и реабилитации бойцов СВО.

Телеканал RT провел премьерный показ первой части фильма «Жены. Сильные духом» о любимых женщинах, которые совершают ежедневный подвиг и помогают в выздоровлении и реабилитации бойцов специальной военной операции (СВО) после ранений.

«Картина посвящена всем мужественным героиням, кто поднимает с колен, дарит любовь и возвращает веру в жизнь защитникам России», — отмечено в публикации.

Телеканал подчеркнул, что все желающие могут посмотреть и другие ленты из серии. Так, в фильме «Сильные духом. Белый свет» рассказывается о бойцах Бобре, Юге и Хабарике, которые потеряли зрение из-за ранений в зоне боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года президенту РФ Владимиру Путину представили документальный фильм о героях спецоперации на Украине. Презентация прошла на праздновании 20-летия телеканала RT в Большом театре. На мероприятии российский лидер пообщался с героями документальных фильмов телеканала о подвигах военнослужащих ВС РФ. Глава государства попросил отдельно поприветствовать журналистов, работающих в зоне СВО и снимающих фильмы о героях боевых действий.