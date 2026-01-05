RT показал первую часть фильма «Жены. Сильные духом» о помощи бойцам СВО

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года президенту РФ Владимиру Путину представили документальный фильм о героях спецоперации на Украине. Презентация прошла на праздновании 20-летия телеканала RT в Большом театре. На мероприятии российский лидер пообщался с героями документальных фильмов телеканала о подвигах военнослужащих ВС РФ. Глава государства попросил отдельно поприветствовать журналистов, работающих в зоне СВО и снимающих фильмы о героях боевых действий.