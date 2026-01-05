Ричмонд
Из городского музея в храм Шадринска передали иконы. Фото

В Спасо-Преображенский собор Шадринска (Курганская область) привезли две старинные иконы из фондов краеведческого музея имени Бирюкова. Об этом рассказали в Курганской епархии РПЦ.

В собор в Курганской области передали иконы.

«В преддверии праздника Рождества Христова верующим были переданы два образа: “Несение Креста” и “Собор чудотворных икон Божией Матери”. За прошедшие два года из музейных хранилищ региона в храмы переданы уже несколько икон», — сообщается в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».

Иконы передали в храм.

Ранее в январе 2024 года в Александро-Невский собор Кургана была передана икона святого благоверного князя Александра Невского, в мае того же года в Троицкий собор — старинная икона святителя Николая Чудотворца. Для хранения святынь были установлены специальные витрины, оборудованные климатической установкой и защитным стеклом, отметили в епархии.