Из городского музея в храм Шадринска передали иконы. Фото

Ранее в январе 2024 года в Александро-Невский собор Кургана была передана икона святого благоверного князя Александра Невского, в мае того же года в Троицкий собор — старинная икона святителя Николая Чудотворца. Для хранения святынь были установлены специальные витрины, оборудованные климатической установкой и защитным стеклом, отметили в епархии.