Из городского музея в храм Шадринска передали иконы. Фото

В собор в Курганской области передали иконы.
В Спасо-Преображенский собор Шадринска (Курганская область) привезли две старинные иконы из фондов краеведческого музея имени Бирюкова. Об этом рассказали в Курганской епархии РПЦ.
«В преддверии праздника Рождества Христова верующим были переданы два образа: “Несение Креста” и “Собор чудотворных икон Божией Матери”. За прошедшие два года из музейных хранилищ региона в храмы переданы уже несколько икон», — сообщается в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».
Иконы передали в храм.
Ранее в январе 2024 года в Александро-Невский собор Кургана была передана икона святого благоверного князя Александра Невского, в мае того же года в Троицкий собор — старинная икона святителя Николая Чудотворца. Для хранения святынь были установлены специальные витрины, оборудованные климатической установкой и защитным стеклом, отметили в епархии.