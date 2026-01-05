Впервые за 25 лет начался массовый исход поляков из Германии

Впервые за последние 25 лет наблюдается тенденция массового возвращения польских граждан из Германии на территорию Польши. Такие данные приводит радиостанция RMF24.
Отмечен феномен так называемой «обратной миграции», когда количество поляков, покинувших немецкое государство, превысило число тех, кто прибыл туда из Польши. Специалисты объясняют это рядом факторов, в том числе ухудшением экономической ситуации в ФРГ, проявлениями дискриминации и возрастающей привлекательностью польской экономики.
В настоящее время в Германии постоянно проживают свыше 860 тысяч граждан Польши и 2,2 миллиона человек, имеющих польские корни, что делает их пятой по численности группой иностранцев в стране. Польские мигранты играют важную роль на немецком рынке труда, работая в сфере ухода за пожилыми людьми, занимаясь уборкой, а также занимая инженерные и врачебные должности. Несмотря на это, они сталкиваются с препятствиями в профессиональном росте и часто не ощущают себя полностью интегрированными в немецкое общество.
Одновременно с этим, Польша становится все более привлекательным местом для проживания и работы поляков, так как её экономика демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европейском союзе.
Ранее стало известно о планах польских властей призвать около 300 тысяч граждан на военную подготовку и сборы в 2026 году.