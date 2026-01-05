Впервые за 25 лет начался массовый исход поляков из Германии

В настоящее время в Германии постоянно проживают свыше 860 тысяч граждан Польши и 2,2 миллиона человек, имеющих польские корни, что делает их пятой по численности группой иностранцев в стране. Польские мигранты играют важную роль на немецком рынке труда, работая в сфере ухода за пожилыми людьми, занимаясь уборкой, а также занимая инженерные и врачебные должности. Несмотря на это, они сталкиваются с препятствиями в профессиональном росте и часто не ощущают себя полностью интегрированными в немецкое общество.