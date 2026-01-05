Родригес принесла присягу, как исполняющая обязанности президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющего обязанности главы Боливарианской республики. Следует из трансляции парламента страны.
Ранее стало известно, что после похищения Николаса Мадуро Делси Родригес получила в стране прозвища «царица» и «тигрица». По данным агентства Reuters, политик является одной из самых жестких фигур в правительстве Венесуэлы. «Царицей» ее прозвали из-за большого влияния в стране. «Тигрицей» же ее назвал сам Мадуро. Он считает, что политик вложила много сил в защиту социалистического режима в стране.
