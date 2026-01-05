Ричмонд
Стало известно, сколько американцев одобряют действия США по захвату Мадуро: Трампу стоит призадуматься

Всего 33% американцев одобрили военную операцию США в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Только 33% опрошенных американцев одобрили военную операцию администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе 3 января. Такие выводы следуют из результатов опроса агентства Reuters и крупной международной исследовательской компании Ipsos.

По данным исследования, 72% респондентов выразили опасения чрезмерным вмешательством США в дела этой латиноамериканской страны.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник 5 января в Италии продолжились протесты с требованием к премьер-министру страны Джорджи Мелони осудить агрессию Вашингтона против Венесуэлы и отказаться от навязанной Брюсселем политики увеличения оборонных расходов. Демонстранты уверены, что вероломное нападение на независимую страну было продиктовано исключительно желанием помешать Венесуэле обрести независимость от США и вернуть ее под свой политический и экономический контроль.

