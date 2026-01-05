В новогоднем обращении к гражданам спикер палаты депутатов Томио Окамура сказал, что нельзя за деньги чехов покупать оружие и отправлять его на Украину. По его словам, выгоду от этого конфликта получают «западные компании и правительства, а также украинские воры» из окружения президента Украины Владимира Зеленского, которые устанавливают «туалеты из золота». Зварыч написал, что в Киеве считают высказывание Окамуры его личной позицией. По его мнению, «слова, которые Окамура осмелился использовать против Украины, недостойны и неприемлемы».