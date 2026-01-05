Премьер Чехии Бабиш резко отреагировал на критику посла Украины Зварыча

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник, 5 января, обвинил посла Украины в Праге Василия Зварыча в нарушении дипломатического этикета.
— Он (посол Украины — прим. «ВМ») нарушил, скажем так, некий дипломатический этикет. Ему здесь нечему нас учить. Он дипломат. Если так говорит министр иностранных дел Украины, то он политик, все нормально, — передает его слова РИА Новости.
В новогоднем обращении к гражданам спикер палаты депутатов Томио Окамура сказал, что нельзя за деньги чехов покупать оружие и отправлять его на Украину. По его словам, выгоду от этого конфликта получают «западные компании и правительства, а также украинские воры» из окружения президента Украины Владимира Зеленского, которые устанавливают «туалеты из золота». Зварыч написал, что в Киеве считают высказывание Окамуры его личной позицией. По его мнению, «слова, которые Окамура осмелился использовать против Украины, недостойны и неприемлемы».
Чехия не собирается участвовать в предоставлении гарантий по финансированию Украины и призывает представителей Еврокомиссии найти другие альтернативы. С таким заявлением 13 декабря 2025 года выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш.