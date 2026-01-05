Ричмонд
Делси Родригес принесла присягу в качестве и.о. президента Венесуэлы

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Трансляция церемонии велась в понедельник, 5 января, на телеканале Telesur.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Трансляция церемонии велась в понедельник, 5 января, на телеканале Telesur.

— Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии против нашей родины, — сказала она.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес «заплатит высокую цену», если ее действия не удовлетворят США. На вопрос о критике в адрес его администрации за навязывание Венесуэле своей модели управления Трамп пояснил, что, по его мнению, восстановление и смена режима в Боливарианской Республике лучше той ситуации, которая существует сейчас.

Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом высказалась ранее Делси Родригес. Она заявила, что республика требует немедленного освобождения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

