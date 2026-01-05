Ученые США назвали популярную диету, повышающую риск развития рака

Рационы с повышенным содержанием жиров, включая известную кетодиету, способны стимулировать развитие онкологических заболеваний печени. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института (MIT).
В публикации утверждается, что в условиях стресса, вызванного жирной пищей, клетки печени прекращают обычную работу и переходят в более упрощенное состояние, что позволяет им лучше адаптироваться к агрессивной среде. Данный сдвиг постепенно снижает функциональность органа и делает его более восприимчивым к формированию злокачественных новообразований.
Опыты на мышах, проведенные учеными из MIT, выявили, что продолжительное питание жирной пищей привело к возникновению рака печени практически у всех подопытных. Исследователи также выявили аналогичные изменения в тканях печени человека: активность генов, отвечающих за здоровую функцию органа, снижается, в то время как активируются гены, связанные с условиями, способствующими росту опухолей.
В статье подчеркивается, что кетогенная диета пользуется популярностью у известных личностей и часто применяется для оперативного снижения веса. Однако ученые предостерегают, что питание с высоким содержанием жиров может оказывать негативное воздействие на здоровье и способствовать развитию заболеваний печени, включая цирроз и, в конечном итоге, рак.
Кроме того, отмечается, что кетодиета может вызывать увеличение уровня холестерина и уменьшение количества полезных бактерий в кишечнике.
