Ученые США назвали популярную диету, повышающую риск развития рака

Диеты с высоким содержанием жиров повышают риск рака печени.

Источник: Аргументы и факты

Рационы с повышенным содержанием жиров, включая известную кетодиету, способны стимулировать развитие онкологических заболеваний печени. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института (MIT).

В публикации утверждается, что в условиях стресса, вызванного жирной пищей, клетки печени прекращают обычную работу и переходят в более упрощенное состояние, что позволяет им лучше адаптироваться к агрессивной среде. Данный сдвиг постепенно снижает функциональность органа и делает его более восприимчивым к формированию злокачественных новообразований.

Опыты на мышах, проведенные учеными из MIT, выявили, что продолжительное питание жирной пищей привело к возникновению рака печени практически у всех подопытных. Исследователи также выявили аналогичные изменения в тканях печени человека: активность генов, отвечающих за здоровую функцию органа, снижается, в то время как активируются гены, связанные с условиями, способствующими росту опухолей.

В статье подчеркивается, что кетогенная диета пользуется популярностью у известных личностей и часто применяется для оперативного снижения веса. Однако ученые предостерегают, что питание с высоким содержанием жиров может оказывать негативное воздействие на здоровье и способствовать развитию заболеваний печени, включая цирроз и, в конечном итоге, рак.

Кроме того, отмечается, что кетодиета может вызывать увеличение уровня холестерина и уменьшение количества полезных бактерий в кишечнике.

Ранее россиянам рассказали, как восстановить форму после новогодних праздников.