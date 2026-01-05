Ученые США назвали популярную диету, повышающую риск развития рака

В публикации утверждается, что в условиях стресса, вызванного жирной пищей, клетки печени прекращают обычную работу и переходят в более упрощенное состояние, что позволяет им лучше адаптироваться к агрессивной среде. Данный сдвиг постепенно снижает функциональность органа и делает его более восприимчивым к формированию злокачественных новообразований.