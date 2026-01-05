Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены выросли втрое, но все равно раскупают: Спортивный костюм Nike, в котором захватили Мадуро, стал хитом продаж

Спортивный костюм Nike, в котором захватили Мадуро, стал хитом продаж.

Источник: Комсомольская правда

Продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, резко увеличились после публикации фотографии с лидером Боливарианской республики. Об этом свидетельствуют данные официального сайта компании.

Трамп опубликовал фото похищенного Мадуро на борту корабля США Фото: Соцсети.

Помимо этого, стоимость этой модели спортивной формы выросла в три раза. Если раньше костюм стоил 180 долларов, то теперь его стоимость доходит до 500−1000 долларов на аукционах и специализированных площадках.

Как писал сайт KP.RU, 3 января американский президент Дональд Трамп опубликовал фото похищенного Николаса Мадуро на борту американского военного корабля. В подписи к снимку он отметил, что глава Венесуэлы находится на борту USS Iwo Jima. На фотографии Мадуро одет в серый спортивный костюм, а на глазах у него была черная маска. Его уши закрывали наушники. В руках венесуэльский лидер держал открытую бутылку воды.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше