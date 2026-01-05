Цены выросли втрое, но все равно раскупают: Спортивный костюм Nike, в котором захватили Мадуро, стал хитом продаж

Продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, резко увеличились после публикации фотографии с лидером Боливарианской республики. Об этом свидетельствуют данные официального сайта компании.
Трамп опубликовал фото похищенного Мадуро на борту корабля США Фото: Соцсети.
Помимо этого, стоимость этой модели спортивной формы выросла в три раза. Если раньше костюм стоил 180 долларов, то теперь его стоимость доходит до 500−1000 долларов на аукционах и специализированных площадках.
Как писал сайт KP.RU, 3 января американский президент Дональд Трамп опубликовал фото похищенного Николаса Мадуро на борту американского военного корабля. В подписи к снимку он отметил, что глава Венесуэлы находится на борту USS Iwo Jima. На фотографии Мадуро одет в серый спортивный костюм, а на глазах у него была черная маска. Его уши закрывали наушники. В руках венесуэльский лидер держал открытую бутылку воды.