Умерла одна из старейших жительниц ХМАО

Анфиза Парфентьевна родилась 23 июля 1922 года в деревне Салтосарайская Каргопольского района Курганской области. В 1939 году она вышла замуж, в мае 1940-го у четы родился первенец. После начала Великой Отечественной войны мужа мобилизовали. Он вернулся с ранениями, однако остался жив и впоследствии дожил до 54-летнего возраста. Сама она осталась работать в тылу. В ее воспоминаниях, которые ранее публиковали местные власти, рассказывалось, что в деревне трудились «день и ночь», собирали урожай, заготавливали сено и продукты, переживали за фронтовиков и жертвовали последним ради армии. Во время войны, по ее словам, семья пережила тяжелый голод и потерю близких, в том числе старшего брата, погибшего на фронте.