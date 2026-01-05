Ричмонд
Умерла одна из старейших жительниц ХМАО

Одна из старейших жительниц ХМАО, Анфиза Парфентьевна Дерябина из поселка Салым Нефтеюганского района, умерла на 104-м году жизни. О кончине труженицы тыла сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко в своем telegram-канале.

Прошедшая войну жительница района умерла на 104-м году жизни.

«Сегодня не стало нашей дорогой и глубокоуважаемой салымчанки — Анфизы Парфентьевны Дерябиной. Ее жизненный путь — множество испытаний: голод и разруха, тяжелый физический труд и утрата близких. Но несмотря ни на что, она оставалась сильной духом, мудрой и доброй женщиной. Так совпало, что ее день рождения и день рождения нашего муниципалитета мы отмечали вместе. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким. Светлая память!» — написала Бочко.

По данным районных властей, последние годы Дерябина жила в Салыме у сына. Здесь она считалась одной из самых возрастных жительниц муниципалитета и участницей трудового фронта. В администрации отмечали, что ее часто приглашали на памятные и патриотические мероприятия, где она делилась воспоминаниями о военных годах и жизни в тылу.

Анфиза Парфентьевна родилась 23 июля 1922 года в деревне Салтосарайская Каргопольского района Курганской области. В 1939 году она вышла замуж, в мае 1940-го у четы родился первенец. После начала Великой Отечественной войны мужа мобилизовали. Он вернулся с ранениями, однако остался жив и впоследствии дожил до 54-летнего возраста. Сама она осталась работать в тылу. В ее воспоминаниях, которые ранее публиковали местные власти, рассказывалось, что в деревне трудились «день и ночь», собирали урожай, заготавливали сено и продукты, переживали за фронтовиков и жертвовали последним ради армии. Во время войны, по ее словам, семья пережила тяжелый голод и потерю близких, в том числе старшего брата, погибшего на фронте.

Анфизе Парфентьевне Дерябиной было 103 года.