AP: Мадуро нанял адвоката, который помог основателю Wikileaks Ассанжу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, с помощью которого основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж заключил сделку с американской прокуратурой, позволившую ему выйти на свободу. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в агентстве Associated Press.

— Мадуро нанял вашингтонского адвоката Барри Поллака, который известен тем, что добился освобождения из тюрьмы Ассанжа и оправдательного приговора для бывшего бухгалтера компании Enron Майкла Крауца… Поллак, партнер юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler, вел переговоры по соглашению о признании вины Ассанжа, заключенного в 2024 году, — говорится в материале.

Мадуро в ходе заседания в суде заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По словам политика, он остается президентом Венесуэлы. О своей полной невиновности заявила и его супруга Силия Флорес.

Следующее заседание по делу президента Венесуэлы в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк состоится 17 марта. Соответствующее постановление огласил председательствующий по делу судья Элвин Хеллерстин.

По данным СМИ, Мадуро содержался в изоляторе в Бруклине, где находятся американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, и сообщница американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

