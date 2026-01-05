Володин предложил использовать закрытые сельские школы для детских лагерей

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Закрытые сельские школы при небольших вложениях можно использовать для детских лагерей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Там, где школа закрывается — в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
По его словам, существует запрос на то, чтобы в каждом районе любого субъекта РФ были муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения.
«Есть возможность создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов. По этому пути мы пошли, учредив “Дугино-Феникс”, — добавил Володин.
Кроме того, председатель Госдумы считает, что при крупных предприятиях также можно создавать оздоровительные учреждения для детей, и от этого выиграют сами предприятия: те, кто на них работает, будут спокойны за своих детей, а дети будут здоровы, и «любые подходы надо поддерживать».
Он подчеркнул, что это востребованный формат для организации отдыха как летом, так и осенью, и зимой. По мнению Володина, такой формат детского досуга крайне важен: это и оздоровление детей, их социализация, и возможность для родителей уделить время своим делам, понимая, что ребенок под присмотром отдыхает и развивается.
«Дети в школе испытывают очень большие нагрузки, стрессы, поэтому необходим отдых не только летом, когда каникулы, но и зимой, чтобы ребенок восстановился, отвлекся от занятий, где‑то наоборот — вспомнил пройденный материал… В детском лагере они находят новых друзей, учатся жить в коллективе, что важно, учитывая, как много сейчас дети уделяют внимание гаджетам. А здесь они больше общаются, занимаются спортом, исходя из своего желания», — отметил председатель Госдумы.
На сайте сообщается, что первая зимняя смена стартовала в детском лагере «Дугино-Феникс» в Смоленской области, в понедельник, 5 января, и лагерь посетил Володин.
Отмечается, что председатель Госдумы стал инициатором благотворительного проекта для отдыха и развития детей «Дугино-Феникс», который теперь принимает юных гостей в круглогодичном режиме.
Кроме того, добавляется, что председатель ГД пообщался с педагогическим составом и руководством лагеря, а также с отдыхающими.
«Дугино-Феникс», созданный в форме автономной некоммерческой организации, стал продолжением образовательного кластера Технологического колледжа — Лицея-интерната «Феникс», над которым шефствует Вячеслав Володин. Впервые лагерь открыл свои двери для детей с 7 лет в июне прошлого года. Он расположился в живописном месте на реке Вазуза. Летом там отдохнули 720 ребят, одна смена состоялась в осенние каникулы", — сказано в публикации.