Разведённый внук Пугачёвой представил свою «девушку мечты»

В сентябре 2022 года Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой обосновались в США, что произошло вскоре после объявления частичной мобилизации. К февралю 2023 года музыкант уже сменил имя на Nick Pres и начал карьеру в сфере клипмейкинга. 19 августа 2025 года стало известно о завершении их восьмилетнего брака: Пресняков сообщил, что они с Алёной приняли решение о разводе по причине разных взглядов на жизнь и дальнейшее будущее.