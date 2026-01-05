Ричмонд
Разведённый внук Пугачёвой представил свою «девушку мечты»

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, поделился в соцсетях фото с девушкой, сгенерированной нейросетью. Он попросил ИИ создать образ своей идеальной возлюбленной.

Источник: Life.ru

«Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус…» — отметил артист.

В сентябре 2022 года Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой обосновались в США, что произошло вскоре после объявления частичной мобилизации. К февралю 2023 года музыкант уже сменил имя на Nick Pres и начал карьеру в сфере клипмейкинга. 19 августа 2025 года стало известно о завершении их восьмилетнего брака: Пресняков сообщил, что они с Алёной приняли решение о разводе по причине разных взглядов на жизнь и дальнейшее будущее.

Ранее Life.ru сообщал, что Алла Пугачёва подарила внуку квартиру на Лубянке. Но Пресняков заложил её в банке и взял кредит. Сейчас на жильё наложено обременение — продать его нельзя, а долг остаётся непогашенным.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.