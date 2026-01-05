Ричмонд
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты

Росавиация приняла меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты из соображений безопасности, сообщил в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры приняты «для обеспечения безопасности полетов».

Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропортах Домодедово и Жуковский дважды вводили ограничения на полеты в понедельник, 5 января. Сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов.