В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты из соображений безопасности, сообщил в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры приняты «для обеспечения безопасности полетов».
Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропортах Домодедово и Жуковский дважды вводили ограничения на полеты в понедельник, 5 января. Сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковский задержали более 35 рейсов.