Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Источник: Аргументы и факты

Росавиация проинформировала о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Ранее ведомство сообщало о введении ограничительных мер в этих аэропортах, которые временно влияли на выполнение рейсов. Решение было принято в рамках оперативной обстановки.

Отмечается, что введенные ранее ограничения носили профилактический характер и были направлены на обеспечение безопасности полетов. После устранения факторов риска необходимость в них отпала.

Ранее аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты из соображений безопасности.