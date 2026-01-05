В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения

Росавиация проинформировала о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничительных мер в этих аэропортах, которые временно влияли на выполнение рейсов. Решение было принято в рамках оперативной обстановки.
Отмечается, что введенные ранее ограничения носили профилактический характер и были направлены на обеспечение безопасности полетов. После устранения факторов риска необходимость в них отпала.
Ранее аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты из соображений безопасности.