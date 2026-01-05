Путин поручил добиться роста собираемости налогов

Президент России Владимир Путин поручил добиться повышения собираемости налогов в 2026 году. Об этом свидетельствует перечень, опубликованный на сайте Кремля.
Выполнить поручение необходимо правительству, Центробанку и исполнительным органам власти. Они должны реализовать план мероприятий по «обелению» секторов российской экономики.
Исходя из значений собираемости налогов, достигнутых в 2021 году, будут установлены новые показатели эффективности.
Кроме того, кабмину и ЦБ нужно значительно улучшить условия деятельности добросовестных участников экономических отношений, передает пресс-служба.
Российский лидер также поручил увеличить объем государственной поддержки семей с детьми. Предлагается предусмотреть рост размера господдержки в зависимости от количества детей.
Помимо этого, Владимир Путин поручил увеличить импорт в РФ приоритетных товаров, включая те, которые не производятся внутри страны. Решение направлено на восполнение недостатка отечественных аналогов.
Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, в свою очередь, назвал страны, которые лидируют в области экспорта продовольственной продукции в Россию.