Путин поручил добиться роста собираемости налогов

Президент России Владимир Путин поручил добиться повышения собираемости налогов в 2026 году. Об этом свидетельствует перечень, опубликованный на сайте Кремля.

Выполнить поручение необходимо правительству, Центробанку и исполнительным органам власти. Они должны реализовать план мероприятий по «обелению» секторов российской экономики.

Исходя из значений собираемости налогов, достигнутых в 2021 году, будут установлены новые показатели эффективности.

Кроме того, кабмину и ЦБ нужно значительно улучшить условия деятельности добросовестных участников экономических отношений, передает пресс-служба.

Российский лидер также поручил увеличить объем государственной поддержки семей с детьми. Предлагается предусмотреть рост размера господдержки в зависимости от количества детей.

Помимо этого, Владимир Путин поручил увеличить импорт в РФ приоритетных товаров, включая те, которые не производятся внутри страны. Решение направлено на восполнение недостатка отечественных аналогов.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, в свою очередь, назвал страны, которые лидируют в области экспорта продовольственной продукции в Россию.