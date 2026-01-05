Ричмонд
В Югре раскрыли число пропавших без вести людей

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Югры за 2025 год получил 131 заявку о пропавших людях на территории автономного округа. До сих пор неизвестна судьба восьмерых. Итоги работы добровольцы опубликовали в своем официальном сообществе в соцсетях.

«За 2025 год в наш отряд поступила 131 заявка на поиск пропавших людей по всему округу. За каждой цифрой — своя история, свой страх и своя надежда. 98 человек найдены живыми. Это 98 семей, в которые вернулось счастье. Семеро найдены погибшими», — сообщили в отряде, добавив, что судьба восьми разыскиваемых до сих пор остается неизвестной.

Добровольцы уточняют, что в 2025 году отряд расширялся. К поискам присоединялись новые люди, открывались новые районы, но часть участников выгорала и уходила из активной работы. В «ЛизаАлерт» напоминают, что это не государственная структура: здесь нет зарплат и обязательных дежурств, а в составе отряда — представители самых разных профессий: от предпринимателей до студентов и врачей. При этом на каждый вызов требуются десятки человек — как для прочесывания лесных массивов, так и для обзвона больниц, печати и расклейки ориентировок.

Отдельным итогом года в отряде назвали работу по профилактике пропаж. Инструкторы направления «Профилактика» в 2025 году провели 25 бесед о детской безопасности.