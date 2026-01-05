В Югре раскрыли число пропавших без вести людей

Добровольцы уточняют, что в 2025 году отряд расширялся. К поискам присоединялись новые люди, открывались новые районы, но часть участников выгорала и уходила из активной работы. В «ЛизаАлерт» напоминают, что это не государственная структура: здесь нет зарплат и обязательных дежурств, а в составе отряда — представители самых разных профессий: от предпринимателей до студентов и врачей. При этом на каждый вызов требуются десятки человек — как для прочесывания лесных массивов, так и для обзвона больниц, печати и расклейки ориентировок.