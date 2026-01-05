Дочь генерала МВД, известного по делу об убийстве Гонгадзе, нашли мертвой в Киеве

В Киеве обнаружена мертвой дочь генерала украинского МВД Юрия Дагаева, известного по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в местном издании.
— Анна Дагаева была обнаружена лежащей на полу с разбитым лицом. Она была уже мертва. Медики не нашли других внешних признаков насильственной смерти, — цитирует сообщение РИА Новости.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Несмотря на это, специалисты не исключают любые версии, «учитывая большое количество имущества, которым владела Анна».
Гонгадзе основал в апреле 2000 года издание, в котором критиковал политику экс-президента Украины Леонида Кучмы. В ноябре того же года обезглавленное тело журналиста нашли в лесу в Киевской области.
В деле об убийстве фигурировали различные лица из МВД. Суд вынес приговор только в 2013 году — тогда инстанция признала виновным бывшего генерала ведомства Алексея Пукача.
