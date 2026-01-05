Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь генерала МВД, известного по делу об убийстве Гонгадзе, нашли мертвой в Киеве

В Киеве обнаружена мертвой дочь генерала украинского МВД Юрия Дагаева, известного по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в местном издании.

В Киеве обнаружена мертвой дочь генерала украинского МВД Юрия Дагаева, известного по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в местном издании.

— Анна Дагаева была обнаружена лежащей на полу с разбитым лицом. Она была уже мертва. Медики не нашли других внешних признаков насильственной смерти, — цитирует сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Несмотря на это, специалисты не исключают любые версии, «учитывая большое количество имущества, которым владела Анна».

Гонгадзе основал в апреле 2000 года издание, в котором критиковал политику экс-президента Украины Леонида Кучмы. В ноябре того же года обезглавленное тело журналиста нашли в лесу в Киевской области.

В деле об убийстве фигурировали различные лица из МВД. Суд вынес приговор только в 2013 году — тогда инстанция признала виновным бывшего генерала ведомства Алексея Пукача.

2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге также произошел взрыв, который стал причиной смерти военного корреспондента Владлена Татарского. Виновной в теракте признали Дарью Трепову*.

*Внесена в список террористов и экстремистов.