Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сроки окончания строительства парка «Каменка»

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев озвучил новые сроки завершения работ в одном из самых ожидаемых и проблемных рекреационных объектов города — парке «Каменка». По словам градоначальника, строительство планируется полностью закончить к началу летнего сезона.

Источник: Сиб.фм

История создания парка оказалась непростой: проект стал победителем рейтингового голосования по федеральной программе «Комфортная городская среда», однако первоначальный подрядчик не справился с обязательствами. Власти были вынуждены расторгнуть контракт и пересмотреть схему финансирования, выделив средства из муниципального бюджета.

В 2025 году завершен первый этап работ. В парке построены дорожки, смонтирован визит-центр и проложены коммуникации для системы освещения. Часть территории уже готова принимать посетителей. До конца весны технические службы мэрии должны решить ключевой вопрос — обустройство системы ливневой канализации и возведение гидротехнического сооружения. Это необходимо из-за сложных особенностей ландшафта поймы реки.

«К окончанию весны технические службы мэрии эту систему выстроят, построят гидротехническое сооружение, и мы планомерно к лету закончим строительство этого парка», — резюмировал Максим Кудрявцев.