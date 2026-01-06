Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сроки окончания строительства парка «Каменка»

В 2025 году завершен первый этап работ. В парке построены дорожки, смонтирован визит-центр и проложены коммуникации для системы освещения. Часть территории уже готова принимать посетителей. До конца весны технические службы мэрии должны решить ключевой вопрос — обустройство системы ливневой канализации и возведение гидротехнического сооружения. Это необходимо из-за сложных особенностей ландшафта поймы реки.