Сочельник и Всемирный день детей-сирот войны: какие праздники отмечают в России и мире 6 января

В мире и в России во вторник, 6 января, отмечают интересные и необычные праздники, связанные с разными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют Рождественский сочельник, Всемирный день детей-сирот войны и День обнимашек.
Рождественский сочельник.
Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе в древности его также звали «коляда». Значение святой ночи — появление на свет Богомладенца Иисуса Христа. Это событие столь велико, что даже ход новой истории и мировое летосчисление ведутся именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.
Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. В православных храмах все богослужения посвящены наступающему празднику. В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений, за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.
Всемирный день детей-сирот войны.
Всемирный день сирот войны традиционно отмечается 6 января. Гражданские лица несут на себе основную тяжесть страданий на войне. Из большого количества жертв войны чаще всего страдают дети, становясь сиротами. Беспризорные дети во всем мире сталкиваются с множеством проблем, среди которых болезни, голод, одиночество и угроза со стороны неблагоприятных членов социума. В этот день мировой общественности напоминают о необходимости нести ответственность друг перед другом и оказывать посильную поддержку детям, которые пострадали от войн.
День обнимашек.
День объятий 6 января — замечательная возможность заключить в объятия близких холодным зимним днем или ночью. Этот праздник отмечается ежегодно. Празднующие выходят на улицы, чтобы подарить свое тепло людям. Обнимают даже незнакомых людей, если они не против.