Сочельник и Всемирный день детей-сирот войны: какие праздники отмечают в России и мире 6 января

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. В православных храмах все богослужения посвящены наступающему празднику. В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений, за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.