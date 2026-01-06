Народный календарь. Почему 9 января нельзя отказывать в угощении колядующим

Поскольку праздник совпадал со Святками, хозяевам нельзя было отказывать в угощении колядующим. Считалось, что недостаток гостеприимства может привести к нищете и бедам. К еде в этот день относились с уважением — остатки трапезы раздавали нуждающимся вместо того, чтобы выбрасывать.