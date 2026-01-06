Ричмонд
Народный календарь. Почему 9 января нельзя отказывать в угощении колядующим

9 января православные отмечают День памяти апостола Стефана, первого христианского мученика, который умер за веру. Этот день также завершает рождественские праздники и связан с народными традициями скотоводства и договорами пастухов.

В этот праздник на Руси хозяева кормили животных, расчесывали их гривы и убирали стойла. Чтобы лошади были здоровы и послушны, их поили «через серебро» — в воду бросали серебряную монету или предмет из драгоценного металла.

Поскольку праздник совпадал со Святками, хозяевам нельзя было отказывать в угощении колядующим. Считалось, что недостаток гостеприимства может привести к нищете и бедам. К еде в этот день относились с уважением — остатки трапезы раздавали нуждающимся вместо того, чтобы выбрасывать.

Приметы погоды:

Мороз и солнце — к урожаю.

Красная Луна — к снежной и мягкой погоде.

На улице не видно маленьких птичек — к снегопаду.

Именины отмечают:

Антонина, Степан, Федор, Давид, Иосиф, Яков, Тихон, Лука.