11 дронов сбили над Ростовской областью вечером 5 января

Над Ростовской областью вечером в понедельник, 5 января, в период с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО сбили 11 украинских дронов, рассказали в Министерстве обороны России.
— Всего перехватили 55 беспилотных летательных аппаратов по стране, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью (31). Также дроны сбивали над Белгородской, Волгоградской, Рязанской областями и Московским регионом.
Напомним, ранее после атаки вечером 3 января в хуторе Николаево Отрадное Неклиновского района, по данным губернатора, взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома. Тогда БПЛА уничтожили в Таганроге и Неклиновском районе, пострадавших, по предварительным данным, не было.
