Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 дронов сбили над Ростовской областью вечером 5 января

Над Ростовской областью с 20:00 до 23:00 уничтожили 11 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Над Ростовской областью вечером в понедельник, 5 января, в период с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО сбили 11 украинских дронов, рассказали в Министерстве обороны России.

— Всего перехватили 55 беспилотных летательных аппаратов по стране, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью (31). Также дроны сбивали над Белгородской, Волгоградской, Рязанской областями и Московским регионом.

Напомним, ранее после атаки вечером 3 января в хуторе Николаево Отрадное Неклиновского района, по данным губернатора, взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома. Тогда БПЛА уничтожили в Таганроге и Неклиновском районе, пострадавших, по предварительным данным, не было.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше