Календарь на 6 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

6 января у православных христиан Рождественский сочельник, время духовной подготовки к большому празднику. В мире отмечают День объятий и День любителей хурмы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 6 января.
* Международный день детей-сирот войны.
Этот праздник появился во Франции благодаря организации «SOS для детей в беде», но вскоре дату стали отмечать по всему миру. Ее цель — организовать помощь детям, оставшимся сиротами в результате вооруженных конфликтов, и привлечь внимание общества к тяжелым последствиям войн и боевых действий. Международный день детей-сирот войны напоминает о том, что у каждого ребенка есть право на мирную жизнь, счастье и благополучие.
* День любителей хурмы.
У этого забавного праздника есть и другое название — Хур-хрум-день. Оно напоминает: пора «похрумкать» хурмой. В России оранжевые сладкие плоды очень популярны. К тому же они не только вкусные, но и очень полезные. Хурма помогает сохранить зрение, благотворно влияет на работу сердца и эндокринной системы, содержит антиоксиданты. Ее можно есть как самостоятельный десерт или включать в состав выпечки, салатов и смузи.
* День объятий.
Сегодня по всему миру отмечают один из самых уютных праздников — День объятий. У него много дат в разное время года и одна из них приходится на 6 января. В холодный зимний период объятия — источник тепла и хорошего настроения. Не стесняйтесь обнимать родных, любимых и друзей!
Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 января в других странах.
День марунов — Ямайка. Праздник отмечается в день рождения национального героя XVIII века — капитана Куджое. Он был вождем марунов — африканцев, бежавших от рабства, живших в независимых поселениях и боровшихся за свободу от британских колонизаторов. Куджое не только одержал ряд побед над англичанами, но и добился подписания договора, гарантировавшего свободу его общине.
День «Уберите елку» — США. Праздник напоминает о том, что рождественские каникулы закончились, а значит, пора прощаться с елкой. Искусственные новогодние деревья американцы разбирают и отправляют в кладовку, а натуральные — на переработку.
Маленькое Рождество — Ирландия. Так в стране называют католический праздник Богоявления. Второе его название — «Женское Рождество». Согласно традиции, мужчины в этот день берут на себя домашние обязанности, а женщины могут отдохнуть и встретиться с подругами.
Религиозные праздники 6 января.
* Рождественский сочельник.
Сегодня православные христиане готовятся к встрече одного из главных праздников — Рождества Христова. Вечер 6 января называется сочельником — от слова «сочиво». Это традиционное постное блюдо из размоченных зерен пшеницы или других злаков с медом, изюмом и маком. В день, предшествующий празднику, соблюдают строгий пост и духовно готовятся к торжеству. В сочельник в храмах совершают особое богослужение, которое включает в себя Царские часы и литургию Василия Великого.
Пищу принимают один раз — после Вечерни. Верующие вкушают сочиво или другие постные блюда. Согласно современным традициям, Вечерню часто служат утром 6 января, после литургии.
* Богоявление у западных христиан.
В этот день Католическая церковь празднует Богоявление (Эпифанию). В основе праздника — евангельское повествование о том, как волхвы (мудрецы с Востока) принесли дары младенцу Иисусу. Поэтому второе название праздника — День трех царей (волхвов). В католических храмах проходят торжественные мессы, после которых семьи собираются за праздничным ужином.
Народные праздники и приметы 6 января.
* Сочевник, или Сочельник.
По традиции семья собиралась за столом, чтобы вкусить сочиво и другие постные кушанья. Появление на небе первой звезды знаменовало начало Святок, молодежь отправлялась колядовать: стучалась в дома, пела обрядовые песни, а в награду получала угощения. Девушки прислушивались к звукам: откуда донесется лай собаки, оттуда и ждать сватов.
* Приметы.
Ясный день — к богатому урожаю пшеницы и овощей.
Чем больше на небе звезд — тем лучше уродится пшеница.
На снегу образовались черные тропинки — жди хороший урожай гречки.
Если на Млечном Пути много звезд — впереди ясные, солнечные дни.
Кошка сидит в теплом месте и тщательно умывается — к метели.
Снег повалил — жди добрых вестей.
Какие исторические события произошли 6 января.
* 563 год — в Константинополе заново освящен собор Святой Софии, пострадавший после землетрясения 557 года.
* 1937 год — в СССР прошла вторая Всесоюзная перепись населения.
* 1941 год — в ежегодном обращении к конгрессу США президент Франклин Рузвельт провозгласил «четыре свободы»: свободу слова, свободу исповедовать свою веру, свободу от нужды и свободу от страха.
* 2021 год — в США произошел захват Капитолия после попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года.
Дни рождения и юбилеи 6 января.
* В 1412 году родилась Жанна д’Арк — национальная героиня Франции.
* В 1596 году родился Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского, украинский полководец и государственный деятель.
Кто отмечает дни рождения.
* 88 лет исполняется Адриано Челентано — итальянскому киноактеру, певцу, музыканту. Многим он запомнился яркой ролью в фильме «Укрощение строптивого».
* 71 год исполняется Роуэну Аткинсону — английскому актеру, сыгравшему Мистера Бина в одноименном телесериале.
* 30 лет исполняется Кортни Итон — австралийской актрисе, фотомодели, исполнительнице главной роли в фильме «Боги Египта».