МВД Германии назвало терактом поджог электросетей, оставивший без света Берлин

«По нашей оценке, речь идёт о нападении, совершенном с глубокими познаниями (в этой области) и определённо спланированном. Левый терроризм с новой силой возвращается в Германию», — сказал Добриндт газете Bild.
Министр назвал тревожным тот факт, что леворадикальная группировка Vulkan взяла на себя ответственность за преступление. Он заявил, что это свидетельствует о «левом терроризме», сочетающемся с экстремистскими формами климатического активизма. По его мнению, такие действия целенаправленно наносят ущерб благосостоянию, экономической системе и повседневной жизни граждан, ставя под угрозу их жизни.
Сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер также назвала инцидент «бесчеловечным терактом» и проявлением «левого терроризма». Она подчеркнула, что преступление было совершено сознательно и преднамеренно, с осознанием риска для жизни людей, особенно в районе, где проживает много пожилых и находящихся в домах престарелых.
Напомним, в результате инцидента без электричества и частично без отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Полиция Берлина уже возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога. Местный оператор электросетей Stromnetz Berlin предупредил, что восстановительные работы могут продлиться вплоть до 8 января.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.