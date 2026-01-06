С 2026 года меняются условия получения ипотеки. Что будет со ставками по обычным и льготным кредитам

По данным базы продуктов финансового маркетплейса «Банки.ру», средняя ставка по ипотеке снизилась за год в среднем на 4−6% годовых в зависимости от типа недвижимости. Больше всего подешевела ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — почти на 6%. Это сделало её самой выгодной. Следующая в списке — ипотека на квартиру, которая стала доступнее почти на 5%. Последний раз такое значение было в августе 2024 года. На столько же снизилась ставка на загородные дома, но этот тип недвижимости остаётся одним из самых дорогих, как и апартаменты.