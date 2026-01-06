Челябинцев зовут работать операторами дронов на зарплату от 210 тысяч рублей

Операторов БПЛА набирают в Челябинской области.
Жителей Челябинской области приглашают поработать операторами беспилотников и обещают платить от 210 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.
«Приглашаются соискатели вакансии оператора дронов с обучением. Зарплата от 210 000 рублей на руки», — сообщается на сайте Avito.
Потенциальным сотрудникам предлагают униформу, компенсацию питания и транспортных расходов. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, отмечается в объявлении.
Ранее сообщалось, что в Челябинске все желающие смогут научиться управлять беспилотниками. Курс обучения пилотов дронов открыт при поддержке мэрии города.