Челябинцев зовут работать операторами дронов на зарплату от 210 тысяч рублей

Жителей Челябинской области приглашают поработать операторами беспилотников и обещают платить от 210 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.

Операторов БПЛА набирают в Челябинской области.

«Приглашаются соискатели вакансии оператора дронов с обучением. Зарплата от 210 000 рублей на руки», — сообщается на сайте Avito.

Потенциальным сотрудникам предлагают униформу, компенсацию питания и транспортных расходов. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, отмечается в объявлении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске все желающие смогут научиться управлять беспилотниками. Курс обучения пилотов дронов открыт при поддержке мэрии города.

