Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН

— Нападение было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное права, а также прямой агрессией против неприкосновенности главы государства, — добавил он.
В своем Telegram-канале министр отметил, что в подобной ситуации нет места для манипуляций или двойных стандартов. По его словам, Венесуэла и дальше будет защищать свой суверенитет.
3 января армия США нанесла удар по Венесуэле и захватила президента Николаса Мадуро. Какие цели преследовал Вашингтон и как будут развиваться события — в материале «Вечерней Москвы».
После министр информации и связи страны Фредди Няньес сообщил, что венесуэльские власти создали специальную комиссию по освобождению главы государства и его супруги.
По данным The New York Times, публичные танцы Мадуро и другие демонстративные жесты с его стороны убедили часть окружения главы США Дональда Трампа в том, что политик игнорирует Вашингтон.