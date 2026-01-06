Ричмонд
Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН

Венесуэла победила на заседании Совета безопасности ООН — мировое сообщество согласилось, что действия США в Каракасе нарушают международное право. Об этом в понедельник, 5 января, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

— Нападение было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное права, а также прямой агрессией против неприкосновенности главы государства, — добавил он.

В своем Telegram-канале министр отметил, что в подобной ситуации нет места для манипуляций или двойных стандартов. По его словам, Венесуэла и дальше будет защищать свой суверенитет.

3 января армия США нанесла удар по Венесуэле и захватила президента Николаса Мадуро. Какие цели преследовал Вашингтон и как будут развиваться события — в материале «Вечерней Москвы».

После министр информации и связи страны Фредди Няньес сообщил, что венесуэльские власти создали специальную комиссию по освобождению главы государства и его супруги.

По данным The New York Times, публичные танцы Мадуро и другие демонстративные жесты с его стороны убедили часть окружения главы США Дональда Трампа в том, что политик игнорирует Вашингтон.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше