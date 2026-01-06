В Киеве нашли мертвой дочь известного генерала: что случилось

Анна Дагаева, дочь генерала МВД Украины Юрия Дагаева, известного по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, найдена мёртвой в Киеве.
Тело 50-летней Дагаевой нашли родственники в её собственной квартире, информирует издание «Страна».
«В Киеве найдена мертвой Анна Дагаева — дочь генерала МВД Юрия Дагаева, известного по делу Гонгадзе», — сказано в публикации, сделанной 5 января.
Сообщается, что Дагаева перестала выходить на связь с родственниками, её жилище вскрыли в присутствии представителей правоохранительных органов. При этом ничего не сообщается о предполагаемой причине смерти женщины.
Напомним, известный журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. А через два месяца недалеко от украинского города Тараща нашли его обезглавленное тело.
В 2013 году виновным в убийстве Гонгадзе признали бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексея Пукача. Весной 2015 года Киев снял гриф секретности с дела об убийстве Гонгадзе.