Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве нашли мертвой дочь известного генерала: что случилось

Дочь известного по убийству Гонгадзе генерала Дагаева нашли мёртвой в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Анна Дагаева, дочь генерала МВД Украины Юрия Дагаева, известного по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, найдена мёртвой в Киеве.

Тело 50-летней Дагаевой нашли родственники в её собственной квартире, информирует издание «Страна».

«В Киеве найдена мертвой Анна Дагаева — дочь генерала МВД Юрия Дагаева, известного по делу Гонгадзе», — сказано в публикации, сделанной 5 января.

Сообщается, что Дагаева перестала выходить на связь с родственниками, её жилище вскрыли в присутствии представителей правоохранительных органов. При этом ничего не сообщается о предполагаемой причине смерти женщины.

Напомним, известный журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. А через два месяца недалеко от украинского города Тараща нашли его обезглавленное тело.

В 2013 году виновным в убийстве Гонгадзе признали бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексея Пукача. Весной 2015 года Киев снял гриф секретности с дела об убийстве Гонгадзе.