— Своим напыщенным «Так нельзя!» они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного воcстановления положения, существовавшего до боевых действий, — добавили в материале.
Автор уточнил, что ЕС изначально верил только в «победу Киева» — для них это был единственный вариант развития событий.
Несмотря на это, за три года ситуация для Украины только ухудшилась и это застало их врасплох. Так, СВО превратилась в «горькую пилюлю» для Брюсселя, передает издание.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине.
Политик также считает, что разногласия между США и ЕС по стратегическим вопросам могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат соглашение о нормализации отношений с Россией.