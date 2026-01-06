Ричмонд
BZ: Спецоперация на Украине стала серьезным ударом для Евросоюза

Евросоюз (ЕС) подвергся удару из-за специальной военной операции на Украине — заявления европейских лидеров не привели к результату. Об этом в воскресенье, 4 января, заявили в Berliner Zeitung.

— Своим напыщенным «Так нельзя!» они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного воcстановления положения, существовавшего до боевых действий, — добавили в материале.

Автор уточнил, что ЕС изначально верил только в «победу Киева» — для них это был единственный вариант развития событий.

Несмотря на это, за три года ситуация для Украины только ухудшилась и это застало их врасплох. Так, СВО превратилась в «горькую пилюлю» для Брюсселя, передает издание.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине.

Политик также считает, что разногласия между США и ЕС по стратегическим вопросам могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат соглашение о нормализации отношений с Россией.

