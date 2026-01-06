Ричмонд
Польша отказала российской волейболистке «Фенербахче» в визе перед матчем Лиги чемпионов

Российская волейболистка Арина Федоровцева, представляющая турецкий клуб «Фенербахче», не получила визу для въезда в Польшу. Это решение Варшавы ставит под вопрос её участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против польской команды «Лодзь», запланированном на 6 января. Информацию об отказе в визе распространила газета Hurriyet.

Источник: Life.ru

«Фенербахче» предпримет ещё попытку получить визу для россиянки через генконсульство Польши", — говорится в публикации.

При непоступлении положительного решения по заявке, участие россиянки в игре Лиги чемпионов станет невозможным.

Напомним, что в сентябре российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев был депортирован из Хорватии. Его виза была аннулирована накануне чемпионата мира, где он должен был выступать.

