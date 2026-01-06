Польша отказала российской волейболистке «Фенербахче» в визе перед матчем Лиги чемпионов

Российская волейболистка Арина Федоровцева, представляющая турецкий клуб «Фенербахче», не получила визу для въезда в Польшу. Это решение Варшавы ставит под вопрос её участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против польской команды «Лодзь», запланированном на 6 января. Информацию об отказе в визе распространила газета Hurriyet.