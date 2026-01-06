Смазал лыжи на Запад, домогался дочери, ходок в посольства: скандальный год Хазанова, Сухова и Явлинского

— Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти пять лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Всё длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было, — он заставил меня прикасаться к нему, — призналась 19-летняя девушка в ток-шоу.