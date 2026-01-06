Смазал лыжи на Запад, домогался дочери, ходок в посольства: скандальный год Хазанова, Сухова и Явлинского

Миллиард в кармане — дочь за границей.
В октябре 2025 года стало известно, что худрук Московского театра эстрады Геннадий Хазанов, покинувший страну после начала СВО, продал пять объектов недвижимости в России, выручив почти миллиард рублей. Сейчас у него здесь остались лишь скромная однушка и бизнес, а в Латвии — жильё.
Одна из квартир находится в арбатских переулках, на улице Малой Молчановке, в историческом здании 1913 года постройки, на верхних этажах. Стоимость огромной недвижимости площадью 246,2 кв. м примерно 237 млн рублей.
Ещё одна квартира находилась в Пресненском районе на улице Спиридоновке. Её площадь — 255 квадратов, рыночная стоимость — около 232 млн рублей.
На Якиманке, на улице Серафимовича, Хазанов продал квартиру в знаменитом Доме на набережной, где жила советская партийная элита и находится Театр эстрады. Пятикомнатная квартира площадью 115 квадратов и сейчас оценивается в 102 млн рублей.
В Подмосковье артист избавился от квартиры площадью 112 квадратов в посёлке Сосны Одинцовского городского округа, вместе с кладовкой жильё ушло за 23 млн рублей.
Наконец, продана загородная резиденция Хазановых в ДПК им. 5 декабря 1936 года, что в селе Дубки всё того же Одинцовского округа. Это трёхэтажный дом с постройками общей площадью 845 кв. метров, стоящий на 30 сотках земли. Стоимость особняка — 112 млн рублей.
В собственности артиста осталась скромная однушка площадью 39 квадратов на улице Люсиновской.
Стоит отметить, что самого сатирика часто видят в Юрмале, где у него есть роскошные апартаменты, а его единственная дочь Алиса давно живёт в Великобритании и поливает грязью Россию на европейских подмостках.
— Год войны. Год варварства жестокости предательств и обесчеловечивания, — лишь одна запись в её аккаунте в соцсетях, посвящённая годовщине начала СВО (пунктуация авторская).
В Берлине Хазанова играет в постановке — аналоге запрещённого в России за пропаганду терроризма спектакля Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук*. Напомним, обе «авторки» летом прошлого года были осуждены по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма.
В рамках этого же спектакля Алиса читает стихи, в которых «раскрывает иностранцам глаза на страшную правду о России», и с удовольствием раздаёт интервью западным изданиям.
«Закрой глаза, дочь». Признание, которое взорвало сеть.
В июне этого года российская общественность была шокирована откровениями дочери «православного многоженца» Ивана Сухова, у которого 30 детей от 12 женщин.
Старшая дочь Анна на всю страну обвинила его в домогательствах. По словам девушки, действия интимного характера со стороны отца длились пять лет с того момента, когда ей исполнилось 14. Якобы таким образом многоженец «перевоспитывал» дочь, пойманную на курении.
— Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти пять лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Всё длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было, — он заставил меня прикасаться к нему, — призналась 19-летняя девушка в ток-шоу.
Уже в сентябре Управление Следственного комитета по Владимирской области возбудило в отношении многодетного отца уголовное дело о развратных действиях. Его подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Сухов успел написать заявление о добровольной явке к следователю и выразил готовность сотрудничать со следствием, категорически отрицая обвинения в развратных действиях в отношении дочери. А его адвокаты заявили, что во всём виновато ток-шоу, где выступила дочь Ивана. Мол, из-за этого раскрутился «маховик шельмования», а на самом деле отношения отца и дочери тёплые, Сухов всегда поддерживал Анну в моменты трудностей и зла на неё не держит.
Напомним, сейчас Иван живёт с тремя жёнами и 14 детьми в трёшке площадью 70 квадратов. При этом своя комната есть только у главы семейства. На свою нынешнюю семью тратит 75 тысяч рублей в месяц, хотя, по его словам, зарабатывает больше и владеет несколькими квартирами.
Однако самое странное в семье касается его дочерей — их многоженец, по его же собственным словам, растит чуть ли не на заказ. К нему в семью приходят люди из круга их общих интересов и «заказывают» себе или своим детям невесту уже спустя несколько лет после её рождения. Когда же девочка достигает возраста согласия — её отправляют женой в другие семьи.
Забытый либерал. Новые друзья — в посольствах.
Забытый оппозиционер из 90-х, либерал, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский после долгого молчания с начала СВО в последнее время неожиданно снова стал появляться на публике.
Одно из запоминающихся появлений Григория Явлинского в публичном поле после начала СВО — период кампании по выборам президента России в 2023—2024 годах. На волне по сути антироссийской риторики весь 2023 год политик интриговал общественность: пойти ему или не пойти на президентские выборы в России? В итоге на выборы Явлинский не пошёл, потому что из 10 миллионов подписей, необходимых для его выдвижения, собрал в 10 раз меньше.
С тех пор заметно постаревший «яблочник» регулярно ходит по эфирам различных русофобских проектов, вещающих из-за рубежа — большей частью из Прибалтики. В своих интервью Явлинский всё время стращает: мол, нужно немедленно остановить СВО — прямо на тех линиях, что есть, а после этого договариваться о будущем, в котором, вполне вероятно, зазвучат предложения вроде отката ситуации к 1991 году — с уходом России из республик Донбасса, южных Херсонской и Запорожской областей и Крыма.
При том что в России у политика дела идут, прямо скажем, так себе — совсем недавно даже одиозная Высшая школа экономики (ВШЭ), бывшая одним из столпов либеральной идеи в России, не продлила контракт с лидером партии «Яблоко», — Явлинский отнюдь не сидит без дела.
В распоряжении Life.ru оказались кадры уличных съёмок у различных иностранных посольств, на которых видно, что Явлинский часто ходит туда на встречи. Иногда, как, например, в случае с Посольством Франции, ходит туда пешком, но чаще скрывается на территориях в салоне одного из седанов бизнес-класса.
Активная миротворческая деятельность Григория Явлинского и его сочувствие Украине может объясняться ещё одним фактором — родственным. 73-летний председатель партии «Яблоко» — уроженец Львова. Там до сих пор живёт его родной младший брат Михаил — местный бизнесмен и ярый русофоб. Кроме этого известно, что сын Явлинского, Алексей, постоянно живёт в Лондоне.
А ещё к женатому политику, у которого больная супруга, в гости в Москву приезжают бывшие помощницы. Например, бывшая пресс-секретарь Явлинского, а позже журналистка одного из изданий-иноагентов Елена Диллендорф.
Она, как и сын шефа Алексей, тоже постоянно живёт в Великобритании. Злые языки утверждают, что её сын очень похож на политика. В столице бывший начальник и его подчинённая гуляют по улицам города, обедают в различных заведениях. Как минимум единожды Явлинский провожал Диллендорф с ребёнком на самолёт до Лондона.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.