Власти Кургана потратят миллионы рублей на публикации о себе

На публикацию документов из бюджета выделяются миллионы рублей.
Власти Кургана планируют заплатить свыше девяти миллионов рублей за публикацию в 2026 году документов, официальной информации администрации и главы города, а также решений думы. Об этом говорится в документации тендера. Публиковать документы муниципалитет обязан по закону.
«Оказание услуги по публикации правовых актов главы города, администрации, решений Курганской городской Думы и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2026 году. Начальная цена контракта 9 998 100 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Пока известно, что на конкурс заявился лишь один участник.
Ранее единственным участником этих конкурсов была газета «Курган и Курганцы». Учредителями издания, помимо редакции, являются мэрия и гордума.