В бельгийских пирогах нашли золотые слитки

В Бельгии некоторые пекари решили удивить своих клиентов: в традиционные пироги «галет де руа», которые они продают, спрятаны настоящие золотые слитки весом до 10 граммов. Об этом сообщает газета Soir.

Источник: Life.ru

Согласно сообщениям журналистов, брюссельская пекарня Succulente инкорпорировала в некоторые галеты миниатюрные золотые слитки, весом в один и два грамма. В то же время, в Валлонии пекарня Blé d'Or использовала слитки золота массой до десяти граммов. Текущая рыночная стоимость одного грамма золота оценивается примерно в 10 350 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость золота вновь установила новый исторический рекорд. На бирже Comex февральские фьючерсы на этот драгоценный металл продемонстрировали рост на 0,86%, достигнув отметки в 4541 доллар за тройскую унцию.

