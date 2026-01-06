В бельгийских пирогах нашли золотые слитки

Согласно сообщениям журналистов, брюссельская пекарня Succulente инкорпорировала в некоторые галеты миниатюрные золотые слитки, весом в один и два грамма. В то же время, в Валлонии пекарня Blé d'Or использовала слитки золота массой до десяти граммов. Текущая рыночная стоимость одного грамма золота оценивается примерно в 10 350 рублей.