Пассажиры в Шереметьево пожаловались на авиакомпанию за махинации с водой

В Москве пассажирам рейса авиакомпании «Победа», вылет которого был задержан, предоставили скидочный купон номиналом 100 рублей на покупку воды. Однако минимальная стоимость напитков в аэропорту, по их словам, начинается примерно от 300 рублей. На это пожаловались застрявшие в Шереметьево граждане.

В столичном аэропорту массово задерживают рейсы.

«Нам выделили по 100 рублей на положенные при задержке прохладительные напитки и указали в каких заведениях их можно получить. Но по сути никаких напитков никому не предоставили, все покупаем сами», — цитирует раздосадованных пассажиров telegram-канал «Осторожно, Москва».

Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями к перевозчику. Ответ ожидается. На момент публикации в Шереметьево задержаны по меньшей мере 10 рейсов. В Домодедово и Жуковском — 29.