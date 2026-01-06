Пассажиры в Шереметьево пожаловались на авиакомпанию за махинации с водой

В Москве пассажирам рейса авиакомпании «Победа», вылет которого был задержан, предоставили скидочный купон номиналом 100 рублей на покупку воды. Однако минимальная стоимость напитков в аэропорту, по их словам, начинается примерно от 300 рублей. На это пожаловались застрявшие в Шереметьево граждане.