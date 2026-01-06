На лечение и ипотеку: тюменцы просят помощи у победителя лотереи на треть миллиарда

Помимо ипотеки, среди самых популярных «запросов» оказались другие насущные нужды: деньги на ремонт автомобиля после аварии, помощь в лечении близкого человека или возможность погасить долги. Некоторые пользователи просили о новом ноутбуке. Сквозь шутки прозвучали и более серьезные мнения о том, что подобные деньги могли бы помочь многим нуждающимся семьям. Однако большинство комментаторов искренне поздравляют незнакомца и надеются, что он проявит щедрость и поможет своим землякам.