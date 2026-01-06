На лечение и ипотеку: тюменцы просят помощи у победителя лотереи на треть миллиарда

Тюменцы строят планы на выигрыш в 333 млн рублей.
Один из трех счастливых билетов розыгрыша «Новогодний миллиард» был куплен в Тюменской области. Победитель стал обладателем колоссального приза в размере 333,333 миллиона рублей. Новость о грандиозном выигрыше мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав бурю эмоций у тюменцев. Некоторые начали составлять списки желаний, рассчитывая получить часть выигрыша.
«А мы так надеялись… Мне бы то два миллиона, ипотеку закрыть», — поделилась своими ожиданиями Кристина С.
Помимо ипотеки, среди самых популярных «запросов» оказались другие насущные нужды: деньги на ремонт автомобиля после аварии, помощь в лечении близкого человека или возможность погасить долги. Некоторые пользователи просили о новом ноутбуке. Сквозь шутки прозвучали и более серьезные мнения о том, что подобные деньги могли бы помочь многим нуждающимся семьям. Однако большинство комментаторов искренне поздравляют незнакомца и надеются, что он проявит щедрость и поможет своим землякам.
Ранее стало известно точное место, где был приобретен билет. Житель Тюменской области оказался одним из трех победителей, которым достанется «Новогодний миллиард».