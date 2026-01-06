Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мошенники в преддверии Рождества в мессенджерах предлагают гадания и обряды, обещая исполнить мечты и избавить от «тяжелых обстоятельств» в жизни, рассказал РИА Новости первый заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев.
По словам Музеева, за многовековую историю празднования Рождества сложилось множество различных народных традиций и обрядов. Так, некоторые люди верят, что в этот день могут исполниться их желания, может быть ниспослана удача и богатство. Этим, как рассказал юрист, пользуются злоумышленники, предлагая помощь в «осуществлении мечт».
«Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности — объявления, завязывание личной беседы на улице», — рассказал собеседник агентства.
По словам Музеева, мошенники могут выстраивать схемы на запугивании жертвы, например на убеждении жертвы, что «тяжелые обстоятельства» в жизни можно устранить, проведя срочный обряд.
«В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного “экстрасенса”. Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты», — сказал юрист.
Еще одна схема мошенников связана с «доброй бабушкой» — злоумышленники выстраивают доверительные отношения с жертвой и так обманывают граждан.