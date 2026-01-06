Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество

По словам Музеева, за многовековую историю празднования Рождества сложилось множество различных народных традиций и обрядов. Так, некоторые люди верят, что в этот день могут исполниться их желания, может быть ниспослана удача и богатство. Этим, как рассказал юрист, пользуются злоумышленники, предлагая помощь в «осуществлении мечт».