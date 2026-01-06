Молитва сатане: Иеромонах Макарий высказался о святочных гаданиях

Православная церковь отрицательно относится к гаданиям не только в Рождественский сочельник и на святки, но и в любые другие дни, считая эти процессы обращением к бесам. Об этом напомнил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).