Молитва сатане: Иеромонах Макарий высказался о святочных гаданиях

Иеромонах Макарий назвал гадания обращением к бесам и молитвой сатане.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь отрицательно относится к гаданиям не только в Рождественский сочельник и на святки, но и в любые другие дни, считая эти процессы обращением к бесам. Об этом напомнил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

«Гадание — это всегда обращение к бесам, молитва сатане. Господь Бог нам будущего не открывает. Можно, конечно, сказать, что гадание — это игра такая, но эта игра ведет прямо в преисподнюю», — сказал отец Макарий РИА Новости, посоветовав верующим на Рождество исповедоваться и помолиться.

В то же время священнослужитель не находит ничего плохого в рождественском колядовании.

«Это музыкальные фольклорные произведения, смысл которых в прославлении Иисуса Христа, пойте себе на здоровье», — подчеркнул он.

Ранее психолог рассказала, зачем гадать в Сочельник и кому этого делать не стоит.

Почему традиционный новогодний способ загадывания желаний — сжигание бумажки в бокале — не работает, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем федеральные сети ритейла нанимают гадалок в штат, и вот зачем.