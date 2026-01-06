Молитва сатане: Иеромонах Макарий высказался о святочных гаданиях

Православная церковь отрицательно относится к гаданиям не только в Рождественский сочельник и на святки, но и в любые другие дни, считая эти процессы обращением к бесам. Об этом напомнил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
«Гадание — это всегда обращение к бесам, молитва сатане. Господь Бог нам будущего не открывает. Можно, конечно, сказать, что гадание — это игра такая, но эта игра ведет прямо в преисподнюю», — сказал отец Макарий РИА Новости, посоветовав верующим на Рождество исповедоваться и помолиться.
В то же время священнослужитель не находит ничего плохого в рождественском колядовании.
«Это музыкальные фольклорные произведения, смысл которых в прославлении Иисуса Христа, пойте себе на здоровье», — подчеркнул он.
