Выяснилось, что категорически нельзя делать в Рождественский сочельник

При этом Макарий подчеркнул, что не все народные рождественские обычаи церковь рассматривает отрицательно. Он напомнил, что колядки, в отличие от гаданий, не запрещены и сохраняют христианский смысл. По словам священнослужителя, РПЦ призывает верующих наполнять рождественские праздники молитвой, участием в богослужениях и делами милосердия, а не оккультными практиками. Подробнее о традициях, приметах и других запретах на Сочельник — узнаете из публикации URA.RU.