Выяснилось, что категорически нельзя делать в Рождественский сочельник

Сочельник — это последний и самый строгий день Рождественского поста.
С точки зрения церковного учения, любое гадание — в Рождественский сочельник, в период святок или в другое время — рассматривается как обращение к демоническим силам, поскольку, согласно христианской традиции, бог не открывает человеку будущего. Об этом сообщил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя народные традиции, связанные с Рождеством и зимними праздниками.
По словам священнослужителя, любые практики гадания, даже воспринимаемые как игра или забава, опасны для души человека. «Гадание — это всегда обращение к бесам, молитва сатане. Можно, конечно, сказать, что гадание — это игра такая, но эта игра ведет прямо в преисподнюю. Нужно преодолевать все эти суеверия», — заявил собеседник РИА Новости.
Иеромонах пояснил, что обычай гадать на святки уходит корнями в дохристианскую, языческую традицию Древней Руси. Эти обряды закрепились в массовом сознании и позже, уже в христианскую эпоху, чему, по его словам, способствовала и русская литература XIX века.
При этом Макарий подчеркнул, что не все народные рождественские обычаи церковь рассматривает отрицательно. Он напомнил, что колядки, в отличие от гаданий, не запрещены и сохраняют христианский смысл. По словам священнослужителя, РПЦ призывает верующих наполнять рождественские праздники молитвой, участием в богослужениях и делами милосердия, а не оккультными практиками. Подробнее о традициях, приметах и других запретах на Сочельник — узнаете из публикации URA.RU.