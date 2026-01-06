Русский феномен: кто из наших спортсменов заставил мир аплодировать в 2025 году

В 2025 году наши теннисисты разных возрастов выиграли 685 турниров и тем самым установили рекорд страны по количеству титулов за один сезон. И это всё на фоне кризисного года у мужчин — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов на протяжении всего тура испытывали проблемы разного характера. Однако Медведев смог взять титул впервые с 2023 года, став чемпионом турнира ATP в Алма-Ате (Казахстан). Рублёв выиграл турнир ATP в Дохе (Катар).