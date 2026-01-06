Русский феномен: кто из наших спортсменов заставил мир аплодировать в 2025 году

2025 год можно (хоть и сложно) назвать успешным для российского спорта. Несмотря на санкции от спортивных чиновников, наши атлеты показали класс и ярко проявили себя на международной арене.
Овечкин против Гретцки: рекорд навсегда.
2025 год стал особенным для российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Наш форвард сначала повторил, а потом побил считавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 2 апреля Ови забросил 895-ю шайбу в матче против «Айлендерс» и заставил весь мир аплодировать ему стоя. После исторического момента игру прервали для церемонии чествования Александра Великого.
Сам Овечкин во время своей речи обратился к землякам: «Русские, мы сделали это». Он всегда отмечал родину и помогал соотечественникам. Александр лично договорился, чтобы на его игры допустили российскую прессу, хотя изначально всем журналистам отказали в аккредитации.
После триумфа он приехал в отпуск в Россию, где его продолжали чествовать.
Махачев и Ян: два пояса и наш флаг.
UFC — одна из немногих мировых организаций, которая допускает россиян на турниры со своим флагом и гимном. Главными триумфаторами 2025 года стали наши бойцы Ислам Махачев и Пётр Ян.
16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену на UFC 322 и завоевал пояс в полусреднем весе. Ислам стал первым в истории российским бойцом и 11-м в UFC, кому удалось взять чемпионский пояс сразу в двух весовых категориях (лёгкий и полусредний вес). Такого не делал даже Хабиб Нурмагомедов!
Ян летом единогласным решением судей победил американца Маркуса МакГи на турнире UFC on ABC 9, а 7 декабря триумфально взял реванш у грузина Мераба Двалишвили на UFC 323 и вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе.
Мельникова: королева мирового помоста.
Выдающимся сезон-2025 стал для нашей спортивной гимнастки Ангелины Мельниковой. Россиянка в нейтральном статусе выступила на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия), где взяла золото в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.
Мельникова во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира. Просто браво!
Дёмин: русская сенсация в НБА.
О россиянах в НБА давно не было столько разговоров, как в 2025 году. 19-летний Егор Дёмин стал главной сенсацией сезона. «Бруклин» выбрал его под высоким 8-м номером на драфте. Это стало рекордом среди россиян.
Внимание к себе он полностью оправдывает: Дёмин успешно дебютировал в НБА, в среднем он набирает 7,6 очка за матч. Забавно, что Егор стал первым игроком в истории НБА, чья фамилия на майке написана с буквой «Ё» (в латинской транскрипции — Dёmin).
Чтобы не терять связь с родиной, Егор завёл блог, где рассказывает о жизни в США и игре в лучшей баскетбольной лиге.
Сафонов: четыре пенальти и триумф ПСЖ.
Life.ru уже рассказывал о том, как российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов попал на обложки главных спортивных изданий Европы. Это случилось после финала Межконтинентального кубка ФИФА, где встречались победитель Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) с обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго» (Бразилия).
Сафонов в серии пенальти отразил четыре удара подряд, благодаря чему ПСЖ триумфально победил. К тому же Матвея признали лучшим игроком матча, а ещё он стал первым в истории голкипером, который на турнирах ФИФА смог отбить четыре пенальти подряд в серии 11-метровых.
Теннис: рекордный урожай титулов.
Российские теннисисты меньше всего пострадали от санкций. Их не отстраняют от турниров, но они выступают без символики и в нейтральном статусе.
В 2025 году наши теннисисты разных возрастов выиграли 685 турниров и тем самым установили рекорд страны по количеству титулов за один сезон. И это всё на фоне кризисного года у мужчин — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов на протяжении всего тура испытывали проблемы разного характера. Однако Медведев смог взять титул впервые с 2023 года, став чемпионом турнира ATP в Алма-Ате (Казахстан). Рублёв выиграл турнир ATP в Дохе (Катар).
Мирра Андреева победила на двух турнирах категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Это позволило ей стать первой ракеткой России и впервые в карьере войти в топ-10 мирового рейтинга. Андреева вместе с Дианой Шнайдер стали победительницами парного турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и «тысячника» в Майами (США).
В парах успех был и у Анны Калинской. Россиянка с румынкой Сораной Кырстя одержали верх на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания). А Людмила Самсонова с американкой Николь Мелихар-Мартинес выиграли турнир WTA 500 в Нинбо (Китай).
Екатерина Александрова может похвастаться первым титулом категории WTA 500 — она победила на турнире в Линце.
Мальцев переписывает историю синхрона.
Россиянин Александр Мальцев переписывает историю мирового синхронного плавания. Наш спортсмен стал звездой на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Он завоевал золотые медали в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов. В паре с Олесей Платоновой в произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым.
Неудивительно, что Международная федерация World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года!
Будем верить, что скоро наших спортсменов вернут на мировую арену (предпосылки для этого уже есть) и мы будет видеть ещё больше рекордов и успехов россиян.