«Единственный легитимный»: Украинцы в США встречали 2026 год под поздравления Януковича

Это обращение стало последним новогодним поздравлением Януковича в статусе президента, а также последним подобным обращением главы украинского государства до начала военного конфликта. В декабре 2013 года начался Евромайдан, который привёл к отстранению Януковича от власти в феврале 2014 года, после чего последовали события в Крыму и начало боевых действий на востоке Украины.