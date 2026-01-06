Ричмонд
«Единственный легитимный»: Украинцы в США встречали 2026 год под поздравления Януковича

Украинцы в Майами (США) встретили наступление 2026 года под запись новогоднего поздравления бывшего президента Украины Виктора Януковича, датированного 2013 годом. Соответствующее видео стало популярным в соцсетях.

Украинцы в США встречали 2026 год под поздравления Януковича. Видео © Telegram / Политика Страны.

Это обращение стало последним новогодним поздравлением Януковича в статусе президента, а также последним подобным обращением главы украинского государства до начала военного конфликта. В декабре 2013 года начался Евромайдан, который привёл к отстранению Януковича от власти в феврале 2014 года, после чего последовали события в Крыму и начало боевых действий на востоке Украины.

Ранее киевский суд заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Приговор вынесен по обвинениям в организации незаконного пересечения государственной границы и подстрекательстве к дезертирству.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.